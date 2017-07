Diego apuntala la defensa

El Jerez Industrial CF presentaba en el día de ayer en las instalaciones de Indoor Jerez a un nuevo refuerzo de cara a la temporada 17/18. Diego Manuel Lahera Ramos, conocido futbolísticamente como Diego, se incorpora a la disciplina industrialista que ya comenzó con los entrenamientos en La Juventud el pasado miércoles a las órdenes de Juan Pedro Ramos. Este nuevo fichaje es un lateral izquierdo de largo recorrido y facilidad para incorporarse al ataque que también puede ocupar la demarcación de extremo debido a su velocidad, quizás su cualidad más destacable, aunque también es contundente.

Llega al club del catavino procedente del Estella, aunque anteriormente militó en el filial del Atlético Sanluqueño durante dos temporadas. En el club pedáneo coincidió con varios de los compañeros con los que en esta temporada compartirá vestuario como Campos o Yuni. El futbolista destacaba en su rueda de prensa de ayer que "en la primera toma de contacto con mis compañeros me he sentido muy bien. Se respira muy buen ambiente en el grupo y eso es muy importante para conseguir los objetivos marcados para la próxima temporada. Conozco personalmente a muchos de mis nuevos compañeros y eso hará que mi integración en la dinámica del equipo sea mucho más rápida".

"Llego a un gran club con una gran solera e imagen en Jerez y que, sin duda, es un gran escaparate para cualquier futbolista. Además, Juan Pedro me ha transmitido una gran confianza y estoy convencido de poder devolverle esa confianza en el terreno de juego", declaraba Diego.

El objetivo de conseguir el ascenso a División de Honor no supone una presión para este jugador, "más bien estoy ilusionado, ya que personalmente me gustan los retos ambiciosos y este sin duda lo es. Iremos partido a partido. Se está formando una plantilla muy competitiva y, por ello, debemos confiar en nuestras posibilidades y competir en cada encuentro dando el doscientos por cien".

En la pasada campaña ya pudo jugar en la Primera Andaluza, categoría que conoce bastante bien: "No va a haber ningún partido fácil, la categoría es dura y hay campos donde va a ser complicado jugar. También habrá rivales que querrán pelear por estar en la zona de arriba de la tabla con nosotros y eso nos dificultará aún más la consecución del ascenso, aunque estamos convencidos de que lo vamos a conseguir. Además, creo que el hecho de jugar los partidos de casa en La Juventud puede venirme muy bien porque me gusta jugar en campos de grandes dimensiones, me facilita mucho mi juego, soy un futbolista que sube mucho por banda y cuanto más espacio tenga para correr mejor será para el equipo y para mí".

Con respecto a sus expectativas de cara a la nueva temporada, Diego señalaba: "Solo espero conseguir el ascenso de categoría con el Jerez Industrial y poder brindar una alegría a nuestros aficionados al final de temporada. Sé que todos los seguidores industrialistas son muy fieles y apoyan incondicionalmente al equipo, así que debemos responderles como se merecen en el terreno de juego. Además, este club tiene que volver al sitio donde se merece y creo que la categoría en la que se encuentra ahora mismo no es en la que debería encontrarse por su historia".

Esta última incorporación de los blanquiazules ya se ejercitó con sus compañeros en la primera sesión de Juan Pedro Ramos de esta pretemporada. Diego se une así a los otros fichajes que ha realizado el club para mejorar la plantilla de cara a esta campaña como son Güiza, Orellana y Ale Campos en defensa, Yuni en el centro del campo, y Casares, Selu Olmo y Morlán en ataque, además de siete canteranos que estarán a prueba con la primera plantilla. El equipo ya prepara su primera cita del verano que será mañana frente al Cádiz B en las instalaciones de El Rosal.