Duelo por todo lo alto en el Antonio Temblador

Trebujena y Balón, primero y segundo de la Primera Andaluza, se juegan el liderato en el Antonio Temblador 'Barrios' a partir de las seis de la tarde con el arbitraje de Moresco Armesto. Frente a frente el mejor ataque de la categoría (80 goles lleva el Balón) ante la mejor defensa: 19 tantos en contra en 29 partidos.

El Trebujena lidera la tabla con 61 puntos y el filial cadista es segundo con un punto menos. Quien logre la victoria dará un golpe moral al adversario y a la Liga. Si los de Toni López se llevan el gato al agua tomarán cuatro puntos de ventaja, que serían cinco gracias al 'average' particular dado que en la primera vuelta el enfrentamiento directo se saldó con un empate a uno. Si por el contrario, es el Balón quien se lleva los puntos del Temblador se colocaría con dos ventaja más el 'average' particular. Un empate dejaría las cosas como están a falta de cuatro jornadas más aunque o hay que olvidar que un empate a puntos al final de temporada beneficiaría al cuadro cadista, que ahora mismo tiene una diferencia de goles de +48 por el +29 de los trebujeneros, distancia improbable de igualar a falta de 12 puntos.

El Antonio Temblador registrará una espectacular entrada para el partido más importante del año, como así lo ha catalogado el técnico jerezano del Trebujena. En el cuadro local no hay bajas significativas y Toni López podrá poner en liza su mejor once. En el equipo cadista no jugará el sancionado Jesús Ocaña.