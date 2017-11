Guille, baja al menos 3 semanas

Pésimas noticias para Vicente Vargas, técnico del Xerez CD. Guille Escribano, el último refuerzo de la plantilla azulina, se lesionó en el entrenamiento del pasado jueves por la tarde en las instalaciones del Hotel Barceló Montecastillo y es baja para el partido de mañana, a partir de las doce y media, en el Antonio Barbadillo ante el Arcos.

El delantero sintió molestias en los isquiotibiales tras recibir una entrada y está a la espera de ser sometido a varias pruebas para confirmar el alcance de su lesión, que podría ser una rotura.

Vicente Vargas, entrenador xerecista, detalló sobre los problemas de su delantero que "la verdad es que tuvo mala suerte con la entrada, no sabemos aún lo que tiene y debemos esperar. Esta temporada nos está castigando muchísimo el tema de las lesiones, tenemos la enfermería repleta siempre. Estamos en cuadro total, creo que me quedan dieciséis jugadores. De todos modos, no soy de quejarme ni lo quiero hacer. Con lo que tenemos, vamos a ir a por los tres puntos. La gente está motivada".

Al igual que el punta jerezano, Alberto no va a poder jugar frente a los blancos tampoco. Se probó en la sesión de trabajo del jueves, forzó la máquina porque quería estar pero a los veinte minutos tuvo que dejar de ejercitarse con el grupo y está totalmente descartado por los problemas que arrastra en los abductores.

En la misma situación se encuentra Israel, que tampoco se encuentra aún a tope pese a forzar. El guardameta David Zamora volverá a ser baja una semana más, aunque ya se encuentra bastante recuperado de su lesión en el abdomen y ha comenzado a hacer portería.

Por otro lado, Mike, Joshua y Martin tampoco estarán disponibles este fin de semana porque se encuentran en Francia resolviendo problemas burocráticos.

Por contra, Paco Borrego sí que está ya recuperado de la lesión muscular que sufrió hace tres semanas y podrá ser titular en el Barbadillo. De confirmarse el regreso del defensa, David Polaco regresaría al centro del campo y abandonaría el puesto de central que ocupó el pasado domingo en La Barca frente al Sevilla C precisamente por la lesión de su compañero y también la de Israel.

Además de ese cambio, el once inicial de los azulinos también podría presentar más novedades en función del rival y del tipo de escenario en el que van a jugar.

El preparador jerezano es muy querido en Arcos, ya que entrenó a la escuadra serrana en la campaña 12/13 en Tercera División y la salvó del descenso a Primera Andaluza en la última jornada de Liga con un agónico empate a dos en el Pérez Ureba ante el Conil.

Vargas confiesa que "estuve muy contento allí, la permanencia la celebramos casi como un ascenso porque era muy complica. Dejé muy buenos amigos y aún los conservo".

Hasta el momento, ha visto al Arcos bastante partidos, lo tiene bien estudiado y no se fía. Bajo su punto de vista, "tienen una buena plantilla, va a ser un rival bastante fuerte. Les he visto tanto en casa como fuera y no nos podemos confiar, todo lo contrario. He visto sus últimos cuatro compromisos y en todos han hecho cosas bien, especialmente tanto frente al Algeciras en casa como en Lebrija".

Los problemas internos del cuadro serrano no los entra a valorar porque "es cierto que llevan ya tres entrenadores pero los problemas internos son eso, internos y sólo ellos conocen. No puedo valorar desde fuera los motivos por los que han tomado esas decisiones. Lo que sí puedo decir es que a ninguna entidad le vienen bien tantos cambios en la misma temporada. Aún así, tienen un buen equipo y si hay buen material para trabajar, la aclimatación es mejor. Además, el entrenador que han firmado conoce perfectamente la categoría. Va a ser un partido complicado".