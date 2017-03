Julio ajusticia a su exequipo

Colorín colorado. El Jerez Industrial enterró ayer las ya de por sí escasas opciones de ascenso que todavía tenía al caer en El Torno por dos goles a uno en un partido donde los blanquiazules ofrecieron dos caras diametralmente opuestas. Si en la primera mitad se vio a un Jerez Industrial con mucha personalidad, con aplomo y generando ocasiones como la del gol de Joselito, en la reanudación fue una sombra de sí mismo, lo que aprovechó el cuadro local para darle la vuelta al encuentro con dos tantos del exindustrialista Julio.

Así pues, el equipo de Jesús Mendoza se queda a siete puntos del líder, Trebujena, a falta de seis partidos. Los jerezanos, que estaban obligados a ganarlo prácticamente todo y además tenían que esperar el fallo de varios rivales en este tramo final de temporada, empezaron por ni siquiera hacer su trabajo, sucumbiendo ante un adversario que se vino arriba precisamente porque los blanquiazules le dieron 'vidilla' después de no rematarlo en la primera mitad.

Longa y Piñero, al palo, perdonaron antes del descanso y Carrasco tuvo el 1-2 ante Chemi

Mendoza apostó por Juanma Longa y Joselito en el equipo inicial, dos cambios casi cantados después del buen partido que ambos hicieron contra el Chiclana Industrial. Y lo cierto es que durante la primera mitad el equipo industrialista funcionó como un reloj, con la maquinaria perfectamente engrasada. El Torno le metió al partido mucha intensidad pero los blanquiazules no se amilanaron, entraron en el cuerpo a cuerpo y poco a poco fueron decantando la balanza hacia su lado. Paquín frenó en seco las acometidas de Sergio Beato por la banda izquierda y arriba Longa, con su movilidad, fue un futbolista que trajo en jaque a la defensa local. Tras unos primeros minutos en los que El Torno apretó y tuvo dos acercamientos más por deméritos defensivos de los visitantes, el Jerez Industrial tomó la manija del partido, Joselito comenzó a percutir por la banda izquierda y a llevar peligro a la meta de Chemi. Longa estuvo a punto de alcanzar un balón suelto en el área y poco después Castro, tras una jugada del punta procedente del Antoniano, lanzó por encima del larguero. La primera gran ocasión llegó al cuarto de hora con un disparo de Joselito, que recibió de Longa, que se fue lamiendo el poste izquierdo de Chemi. Castro probó fortuna en un libre indirecto que se le fue por encima ligeramente alto. El gol visitante se veía venir y llegó en el 33'. Lo fabricaron entre Joselito y Juanma Longa. El extremo partió desde la banda, se metió hacia el centro e hizo la pared con Longa, que se la puso medida a la pierna izquierda para que ejecutara a Chemi.

Con los locales corriendo detrás del balón, el Jerez Industrial pudo sentenciar antes del descanso en dos ocasiones más. Primero Longa encontró el hueco por la banda izquierda, se adentró en el área y su disparo lo sacó el portero a córner. Más clara fue la siguiente, en un remate de cabeza en el segundo palo de Piñero y entre el meta y el poste evitaron el 0-2.

Y si el Jerez Industrial dio la versión de Mr. Jeckyll en la primera parte, en la segunda ofreció la de Hyde. La segunda mitad comenzó con un choque entre un defensa local y Longa del que salió mal parado el delantero industrialista, que regresó al campo minutos después con un aparatoso vendaje en la cabeza.

El Torno, que en la primera mitad fue de más a menos, se transformó en la reanudación. Sergio Beato le buscó constantemente las cosquillas a Paquín, el lateral derecho tuvo pocas ayudas y los locales vieron que por ahí podían hacer mucho daño. Las tornas cambiaron y ahora era el Jerez Industrial el que no daba dos pases seguidos. El empate se veía venir, más por insistencia que por ocasiones, y llegó pasado el primer cuarto de hora en una acción protagonizada por Serbio Beato. el jerezano llegó muy suelto por la izquierda, centró raso al segundo palo y allí Julio remataba a placer con los visitantes pidiendo fuera de juego que no concedió el colegiado.

A partir de ahí, los nervios y la precipitación hicieron mella en los visitantes, obligados a ganar porque todos los rivales directos habían solventado con victoria sus compromisos. El Industrial equivocó la estrategia, jugando en largo y El Torno se hizo fuerte en defensa, donde Chendo se cansó de despejar balones.

El míster industrialista movió el banquillo. Dio entrada a Antoñito y a Mendoza por Piñero y Sergio Iglesias, lo que obligó a Dani Benítez a retrasar su posición. Pero esta vez los cambios no surtieron el efecto deseado, aunque Juanma Carrasco, nada más entrar, estuvo a punto de hacer el 1-2. Sin embargo, el balón le cayó a la pierna derecha y prefirió rematar de escorzo con la zurda un servicio de Mendoza, sacando Chemi a córner. En el saque de esquina, Quintero remató por encima del larguero. Y del 1-2 se pasó de inmediato al 2-1. De nuevo Julio, no sin fortuna, remachaba a su exequipo. El atacante recibió de espaldas a la portería blanquiazul y con el balón botando se sacó un recurso rematando ajustado al palo izquierdo de Pablo. El meta, aunque tocó la pelota, no pudo evitar que se introdujera en su portería.

A partir de ahí, el Jerez Industrial lo intentó con más corazón pero sin ninguna cabeza. Quintero y Álex se convirtieron en dos delanteros más pero esta vez no hubo ni ocasión para el empate.

Con esta derrota, la segunda en toda la segunda vuelta, el Jerez Industrial se queda a siete puntos del Trebujena con 18 por disputar, bajando a la sexta posición al adelantarle también el Tesorillo.