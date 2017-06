Reina, primer fichaje del Sanluqueño

Manolo Fernández, presidente del Atlético Sanluqueño, presentó ayer al primer fichaje del Atleti para la temporada 2017-18: el centrocampista Reina, procedente de la Balompédica Lebrijana y que, como todos los sub 23, firma por dos campañas.

Pivote defensivo que también puede jugar de central o como medio centro ofensivo, Miguel Reina (20 años) se formó en la cantera del Sevilla, debutando en edad juvenil en Tercera con el Mairena, y las dos últimas campañas ha militado en la Balompédica Lebrijana.

Tras el seguimiento y los informes favorables de Ali, secretario técnico verdiblanco, el Atleti llegó a un acuerdo con el futbolista sevillano, que se mostraba "muy contento por firmar en este club. Recibí su llamada al día siguiente de acabar la competición, he tenido otras ofertas pero he decidido firmar por este club porque me han comentado muchísimas personas que confía mucho en futbolistas jóvenes como es mi caso y además es un equipo que sus aspiraciones son quedar lo más alto posible en la clasificación y eso es algo que me llama la atención, es lo principal para firmar aquí. Estoy muy ilusionado y con muchas ganas de empezar a trabajar para hacer una gran temporada para este gran club".

La temporada pasada en la Lebrijana "tanto en lo colectivo como en lo personal fue bastante buena, acabamos en la octava posición aunque al final tuvimos unos problemillas que nos impidieron acabar más arriba. En lo personal acabé muy contento, jugué todos los partidos salvo tres por sanción, Joaquín Hidalgo confiaba mucho en mí y fue una temporada buena".

Reina conoce a la afición de El Palmar, a la que elogió en su presentación en la secretaría: "Este club tiene una afición bastante potente, es una de las cosas que me han hecho decidirme a venir aquí: tiene muchos seguidores y jugar aquí en este campo de visitante es complicado, la afición aprieta mucho y apoya mucho a los suyos, me agrada formar parte de este club para recibir el apoyo de esta gran afición".