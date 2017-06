S.O.S. del Xerez Toyota Nimauto

El futuro del Xerez Toyota Nimauto está en el aire. La sección de fútbol sala del Xerez Deportivo no cuenta con los apoyos suficientes para competir en Segunda División B y lo peor es que no queda demasiado tiempo para encontrar una solución, ya que el próximo viernes 30 de junio finaliza el plazo de inscripción en la Federación Española.

Fernando Guerrero, responsable del conjunto azulino, es consciente de la gravedad de la situación y resalta que "hay que ser realistas y en ese sentido hemos llegado al final de esta temporada muy justitos. Aquí el apoyo institucional es fundamental y tengo que reconocer que siento verdadera envidia de prácticamente la totalidad de equipos de la categoría. No hay ningún club que no tenga ayuda, o bien de su ayuntamiento o su diputación. Es una realidad que nosotros echamos en falta porque en ese sentido el apoyo ha sido cero".

El día 30 acaba el plazo para inscribirse tanto en Segunda B como en Tercera

Esta circunstancia provoca que "esté en peligro la competición del Xerez Toyota Nimauto en Segunda División B. Hay que tener los pies en el suelo. Si no se encuentran esos apoyos institucionales y empresariales creo que a día de hoy será muy difícil salir a competir en Segunda B e incluso replantearse la continuidad del proyecto". Y es que Guerrero tampoco puede asegurar que el Xerez Toyota Nimauto pudiera competir en Tercera División, pues hay que tener en cuenta que "sería un palo para los aficionados y también para la estructura del club. La pena es que ya hay una base, un proyecto, un grupo de trabajo y la idea está, pero aquí también influye el aspecto económico. A día de hoy lo veo bastante complicado. Quiero ser optimista pero los acontecimientos no me invitan mucho a ello".

Lo más doloroso es que la sección de fútbol sala acaba de poner fin a una temporada espectacular y "a nivel deportivo las mejores expectativas que se tenían se superaron con creces, la afición ha podido disfrutar y en el Ruiz-Mateos se han visto muy buenas entradas. Quedar en la cuarta posición, a sólo dos puntos de clasificarnos para la Copa del Rey, se podría calificar de sobresaliente alto o casi matrícula de honor".

Pero por desgracia "los respaldos empresariales e institucionales son la clave para que se pudiera seguir creciendo y dar un salto a medio plazo de categoría. Sin ese apoyo es totalmente imposible e inviable la continuidad del proyecto en Segunda División B".

Para colmo, no hay mucho margen de maniobra porque la cuenta atrás ha comenzado: "El plazo lo marca la propia Federación porque el día 30 de junio el equipo se debe inscribir en una categoría u otra. Ese es el plazo límite. Me gustaría realizar un llamamiento tanto a posibles patrocinadores como a las instituciones. En este último caso, quizás no nos puedan ayudar económicamente, pero seguro que pueden abrirnos muchas puertas con sus contactos. Lo que no me parece bien es que otros equipos reciban ayudas, incluso estando en categorías inferiores. Nosotros somos el equipo masculino de la provincia que compite en la categoría más alta en esta disciplina de fútbol sala y no tenemos ayudas".