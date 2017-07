El San José Obrero inicia la pretemporada

El San José Obrero inició ayer la pretemporada para preparar una nueva campaña en Primera Andaluza. La plantilla entrenada por Canito ha estado realizando entrenamientos a nivel individual durante la pasada semana aunque ayer fue cuando "empezamos el trabajo colectivo. De todos modos, aún no se han incorporado todos los futbolistas porque algunos trabajan o están de vacaciones".

Sin apenas tiempo para conjuntarse, los blanquiverdes se enfrentarán mañana a las ocho de la tarde en el Juan Simón al Arcos. Canito destaca que "es un aliciente aunque vayamos a tener poco tiempo para preparar el partido. A los futbolistas les hace mucha ilusión enfrentarse a un rival de Tercera División. Habrá muchos cambios durante el partido. Será casi como un entrenamiento y nos servirá para ver a las nuevas incorporaciones. Había que aprovechar esta oportunidad de jugar contra ellos", apunta.

"El jueves presentaremos a los chavales que llegan nuevos, ya que antes no hemos querido anunciarlo porque todas las nuevas contrataciones no eran seguras. Además, no queríamos que ningún otro equipo se metiera por medio y se llevase a alguno", declaraba Canito.

El San José Obrero, además de medirse al Arcos, se enfrentará en esta pretemporada al Antoniano de Jesús Mendoza el próximo dos de agosto, el 8 jugará contra el CD Rota, el 11 ante La Salle de El Puerto, el 16 frente al Atlético Sanluqueño B y el 22 contra el juvenil del Cádiz. El 25 llegará su primera salida y se medirá al Bornense y el 29, a expensas de confirmación, recibirá al Espera.

El San José Obrero buscará una nueva permanencia en una categoría que su técnico califica de "bastante complicado, tenemos que ser realistas y tener lo pies en el suelo. Aquí no cobra nadie y es muy difícil confeccionar una plantilla cada año. Estoy muy contento y muy orgulloso por el trabajo que se realizó la pasada temporada, que se reflejó en el interés de varios equipos, como el Antoniano o el Villamartín, por jugadores nuestros".

La plantilla de Canito todavía no se encuentra cerrada, además "vamos a incorporar en la pretemporada a nuestros juveniles que cumplen la edad y si demuestran que tienen el nivel que necesitamos se quedarán en el primer equipo".