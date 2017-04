Vargas quiere un Xerez CD ambicioso en Alcalá

Consciente de que los números del Xerez CD fuera de casa son peores que los de los demás equipos que están peleando el ascenso, Vicente Vargas, técnico azulino, quiere un Deportivo ambicioso mañana en el Ciudad de Alcalá, consciente también de que un triunfo supondría un golpe encima de la mesa.

El preparador azulino explica que "no es que estemos haciendo una mala campaña fuera de casa sino que no es igual de buena que los equipos que van arriba. Hay que tener en cuenta que hemos perdido fuera, si no me fallan las cuentas, seis partidos de catorce partidos fuera, tampoco son unas cifras malas sino que simplemente sí que es verdad que los equipos que van arriba están haciendo mejor Liga que nosotros fuera de casa. Y si enjuiciamos un poquito el equipo, como todos sabéis, es un equipo de mucha calidad técnica, de muchísimo juego, pero es un equipo que por esas características de esos mismos jugadores, no es de briega y de lucha y cuando juegas fuera necesitas esa intensidad que da ese tipo de juego".

"De todas maneras -añade Vargas- yo estoy muy contento con mis jugadores fuera de casa y quizá el único partido con el que no estoy contento es el del día del San Juan, que la verdad es que fue el peor partido nuestro fuera de casa. Pero en el resto de los partidos el equipo ha estado ahí, lo ha intentado, hemos podido puntuar en muchos campos, siempre hemos tenido nuestras opciones y en los campos que hemos empatado deberíamos haber ganado, porque ahora, pensando atrás, en Lucena perdimos 1-0 pero merecimos a todas luces haber ganado; en Puente Genil pasó lo mismo, empatamos pero teníamos que haber ganado; y en Conil nos pasó igual. Estamos hablando de equipos de la zona alta de la clasificación, este es un equipo que juegue donde juegue siempre tiene sus opciones de ganar. Por lo tanto, yo no le tengo ningún miedo a la Estrella y vamos a intentar puntuar, como siempre vamos a salir a ganar".

Por otra parte, el autobús de 55 plazas fletado por Afición Xerecista y la Peña de La Asunción para la visita al Estrella se ha completado, con lo que el Deportivo estará arropado en Alcalá.

con los dieciséis justos. Tras el adiós de Kevin y con las lesiones de Barragán, Casares, José Vega y Corral, Vicente Vargas tiene a los justos para confeccionar la convocatoria, ya que Güiza tampoco podrá ser de la partida por motivos laborales. "Al final están dieciséis disponibles, incluso está ya Rubén, que ya se atreve a disputar el partido, el jueves jugó el partidillo sin ningún tipo de problemas y por tanto también va a ser de la partida", explicaba Vargas, que también podrá contar para el envite con Carlitos Álvarez y Albertito Gil.