El cuadro pontanés se refuerza con Pato y tiene la duda de Cano

El Salerm Puente Genil llegará a La Juventud mañana para medirse al Deportivo con dos bajas importantes y una duda. Se pierden la cita los sancionados Christian Carracedo y Maero y no tiene garantizado su concurso en el partido el central Manolo Cano, que ya cumplió su partido de castigo el pasado fin de semana, pero que sufrió un fuerte golpe en el entrenamiento del pasado miércoles, está entre algodones y hasta última hora no sabrá si viaja o no. En principio, la intención de los técnicos es que el defensa se desplace y se pruebe justo antes del inicio del encuentro.

Juan Arsenal, entrenador del cuadro pontanés, ha preparado durante la semana este compromiso en Jerez con bastante cautela. Conoce los problemas por los que atraviesa la entidad azulina y también los que tiene con los campos para entrenar y jugar pero no se fía para nada.

En un principio, pensaban que el encuentro se disputaría en Chapín, luego en Torrecera y al final será en La Juventud. En la rueda de prensa previa a este choque ha resaltado que "me preocupaba un poco el campo en el que íbamos a jugar y hasta el miércoles no lo tuvimos claro. Una vez que supimos que era en La Juventud me han comentado que no está mal, que el césped está resembrado desde hace poco, a ver qué tal se nos da".

Por otro lado, apuntar que el Salerm se ha reforzado en las últimas horas con el banda José Antonio Ruz Rabadán 'Pato', que la pasada temporada militó en el Algeciras y que comenzó la campaña en el Utenis, de la Primera División de Lituania.