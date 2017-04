Una historia de superación

José Antonio Parra García, atleta jerezano deficiente visual de categoría Veterano (más de 50 años), se ha convertido en un experto en maratones. El pasado domingo 2 de abril disputó la de Berlín, en la que tomaron parte más de 30.000 deportistas de toda Europa, y logró unos excelentes registros. Con un crono de 1:46' cruzó la línea de meta en el puesto 815º y en su categoría fue 58º.

Parra, que reside en El Bosque desde hace años junto a su familia, se muestra orgulloso de su logro y confiesa: "Estoy muy satisfecho, la marca ha sido bastante buena porque había mucho nivel. Conseguí la ayuda de un compañero vidente que más o menos llevaba mi mismo ritmo y cruzamos la meta juntos. No es fácil con la dificultad que tengo superar este tipo de pruebas, a veces necesito que me lleven de la mano, pero soy un deportista nato, necesito competir para encontrarme bien físicamente. No voy a ir a unas Paralimpiadas pero los objetivos que me marco los estoy consiguiendo poco a poco".

Estoy muy orgulloso de esta marca, con mi discapacidad no es fácil lograrla, me ayuda a seguir superándome"

En cuanto a la carrera de Berlín, el jerezano destaca "la excelente organización y lo asequible que era el trazado para deportistas con problemas visuales como yo. La verdad es que era muy llano, discurría por todas las calles céntricas de la ciudad y todo estaba perfecto. Yo sufro mucho en carreras abiertas y en asfalto pero aquí todo me fue muy bien, no fue tan dura como otras".

Parra siempre ha practicado deporte pero dejó de hacerlo y hace unos años le picó el gusanillo y recuperó esa buena costumbre. "Empiezas por correr para no estar parado pero a medida que vas superando retos y te vas encontrado mejor físicamente te vas animando y como tengo tiempo, pues... Insisto, me siento orgulloso de mis logros, es una forma de demostrar a todos que cuando se quiere, se puede, es una forma de superarse día a día, hay que buscarse retos".

En principio, su idea no era la de correr tantos maratones pero "le he cogido el gusto, también corrí la de París y ahora estoy dispuesto a participar en todas las que pueda".

José Antonio Parra, sin lugar a dudas, es una historia superación y un claro ejemplo de que querer casi siempre es poder.