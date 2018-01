El Gobierno critica a C's: "Cuantos más soldados defendamos la Constitución, antes ganaremos"

Soraya Sáenz de Santamaría aseguró ayer que Carles Puigdemont "ha llegado al final del trayecto" y "no va a ser presidente de la Generalitat". La vicepresidenta del Gobierno, en una entrevista en la COPE, confió en que el nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent, inicie su mandato respetando el marco legal y le advirtió que Puigdemont sólo podría ser elegido "con una flagrante vulneración de la ley" porque es "imposible" que pueda ser investido desde Bruselas.

Una posibilidad ante la que el Gobierno garantizó que adoptaría "todo tipo de decisiones" para impedirlo. "Puigdemont ha llegado al final del trayecto. Puede adoptar decisiones poco racionales, pero no puede ser president. Y lo sabe, lo saben los suyos y lo sabe el independentismo", recalcó.

Y en esa línea, insistió: "Puede dedicarse a la propaganda e intentar mantener ese mito que se autoconstruye, pero no va a ser president, y si pensara en Cataluña y hasta en el independentismo, daría un paso atrás".

Tras abundar en que el acto de presentación de un programa de Gobierno ante el Parlament es "personal, indelegable e intransferible", remarcó que el Ejecutivo está preparado para hacer que Puigdemont responda ante la Justicia.

Saénz de Santamaría dijo no entender la decisión de Ciudadanos de no prestar un diputado al PP para que tenga grupo propio en el Parlament y subrayó que "esto no es una carrera por quién es el primero en el constitucionalismo, sino para que el constitucionalismo en Cataluña sea el primero". "Lo tendrán que explicar Rivera y Arrimadas a sus votantes (...) Cuantos más soldados seamos en la defensa de la Constitución, más posibilidades tendremos de ganar", añadió la vicepresidenta.