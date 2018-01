Mas pide "no poner en peligro" la mayoría soberanista del Parlament y evitar elecciones

El ex presidente de la Generalitat y desde este martes ex presidente del PDeCAT, Artur Mas, ha asegurado que "no se puede poner en peligro" la mayoría independentista en el Parlament surgida de las elecciones del 21 de diciembre y que, por tanto, hay que evitar que se repitan los comicios.

Así, ha pedido este miércoles en una entrevista de Catalunya Ràdio que el Govern que surja del 21-D "no sirva para unos meses, sino para toda una legislatura".

Mas ha celebrado que el independentismo lograra más del 47% de sufragios con una participación del 79%, "que es casi todo el mundo", pero ha advertido que este porcentaje permite mantener el rumbo hacia la independencia pero no a cualquier precio.

"Se tendrá que hacer en los marcos establecidos por el Estado español, que son un corsé, porque ya se ha visto el recorrido que tienen", ha lamentado, a la vez que el Govern trabaje en las cuestiones del día a día, ha dicho.

Ha negado que la sociedad catalana esté rota, sino que está políticamente dividida "como hay una división profunda en Reino Unido sobre si se tienen que quedar en la Unión Europea o no", ha comparado, y ha resuelto que la mejor forma para resolver estas divisiones es un referéndum.

Cree que al independentismo le conviene que la Presidencia de Carles Puigdemont "no sea anulada o desbordada desde Madrid, como ha pasado en los últimos meses" con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y ha recordado que el candidato de JuntsxCat se arriesga a ser detenido y encarcelado si regresa a España.

"¿Alguien que votó a la lista de JuntsxCat para que volviera Puigdemont realmente quiere que vuelva para que lo metan en la cárcel?", ha preguntado.

Caso Palau

Preguntado por si su dimisión como líder del PDeCAT tiene que ver con que el lunes se vaya a conocer la sentencia del conocido como caso Palau, ha aseverado que se trata de una decisión tomada "desde antes del verano" y que había pospuesto para que no coincidiera con el referéndum del 1 de octubre ni con las elecciones del 21-D.

"Por el referéndum del 1-O se hubiera malinterpretado, después del 1-O se hubiera malinterpretado y durante las elecciones se hubiera malinterpretado", ha expuesto.

Ha insistido en que él no ha sido citado a declarar en el juicio del expolio del Palau de la Música y ha defendido al ex tesorero de la extinta CDC Daniel Osàcar ante las acusaciones de presunta financiación ilegal del partido: "Lo sigo defendiendo y, si hay condena, lo seguiré defendiendo, porque lo conozco personalmente".