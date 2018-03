"En Jerez cuesta pagar una entrada, no estamos acostumbrados a eso"

-¿cómo se siente horas antes de la actuación?

-Bien, muy contenta. Mario (González) me llamó estando yo en Japón hace unos meses y le dije que sí sin pensarlo porque es un placer bailar en mi tierra en este tiempo de Festival. La Guarida nos ofrece un lugar a esas personas que no entramos en la programación oficial, aunque entiendo que no todos podemos estar en el mismo año.

-¿Ha visto usted la que se ha formado con el desnudo de Rocío Molina?

- Suelo ir a ver todos los espectáculos que puedo porque aprendes de todos los compañeros. Respeto que cada artista se muestre como prefiera, aunque mi estilo de baile es como el de toda la vida. A todo no se le puede llamar flamenco. Yo me enamoré de esto porque lo veía en las fiestas familiares cuando era pequeña, y eso no se ve en el teatro muchas veces.

-¿Qué recuerda de esos primeros años en el baile?

-Empecé muy pequeña con Ana María López, también estuve con La Chiqui y Manuela Carpio. Mientras todas mis amigas jugaban yo sólo quería bailar, academias y ensayos. Me da mucha alegría ver que aquellos niños que también pensaban como yo ahora son grandes artistas.

-No es fácil encontrarla en su Jerez, anda usted siempre de un lado a otro...

-Yo nunca me quejo porque el trabajo no me falta. En esta temporada he estado en Japón dos meses y medio, acabo de llegar de Madrid, que fui para dos semanas y me ampliaron el contrato hasta cuarenta días, en el tablao Villa Rosa. Ahora me voy a Barcelona, luego a Madrid, también sigo con mis clases habituales...

-Siempre trabajando, ¿cuándo se divierte usted?

-Pues mientras bailo. Mi trabajo es mi pasión, es lo que más me importa en la vida. Mi pareja cualquier día me deja (risas), porque más paciencia que él no tiene nadie. Y luego intento aprovechar cualquier rato libre para divertirme en familia. Pero me conocen y me entienden.

-Teniendo a un abuelo como Pepe 'El Zorri' en casa es normal que la entiendan...

-(Risas). Yo le digo que tiene más fuerza que yo. Siempre está en una juerga el primero, viaja, actúa... pero si eso a él le da vida, nosotros encantados. Que aproveche mientras pueda y que se lo pase bien, que al final es lo que se va a llevar.

-Imagino que estará esta noche con usted en la actuación...

-Seguramente. Me llamó el otro día para que le llevara unas entradas para unas amigas de fuera... Siempre está rodeado de gente que le gusta el flamenco, las extranjeras lo quieren mucho.

-¿Quiénes le van a cantar hoy?

-Estarán conmigo Manuel Tañé, Juanillorro y Tamara de Tañé, y a la guitarra Juan Manuel Moneo. Ellos saben llevarme bien, es fundamental para que yo disfrute.

-¿Recuerda aquella vez que actuó en el Festival de Jerez en Sala Compañía? Ya ha llovido...

-Claro, fue muy especial. Compartí el espectáculo con Karen Lugo, en el ciclo 'Los Novísimos', y me sirvió bastante para darme a conocer. Desde 2010 no bailo en el Festival, ya tengo ganas de volver con mi propio espectáculo y con la experiencia que he ganado durante estos años. Pero bueno, todo llega.

-No parece muy ambiciosa...

-Nunca lo he sido. Yo soy feliz porque hago lo que me gusta. No me ha faltado el trabajo y poco a poco voy consiguiendo metas que ni siquiera me propongo. Yo creo que todo tiempo su tiempo, así que no me agobio aunque siempre gusta bailar en Jerez.

-Jerez es mucho Jerez...

-Sí, pero los jerezanos tienen que entender que hay que pagar por ver y escuchar flamenco, que de algo tenemos que comer. En Jerez no gusta comprar entradas, en Japón lo valoran más.