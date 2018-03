La esperanza del baile de Jerez

Del matrimonio de Juan Moneo y Filomena Lara nacen nueve descendientes. Ya faltan Juan Moneo 'El Torta y Manuel 'Bronce de la Plazuela', también el bueno de José, pero siempre nos quedará el legado que han dejado para mayor honra de lo jondo. Una hermana de estos, Lela, se casa con Jesús Agarrado 'El Guardia', tocaor de guitarra criado en el barrio de la Asunción. De esta unión nace Gema Agarrado Moneo, un brillante del flamenco de Jerez que se convierte en triunfadora de una noche donde el baile más auténtico y natural toman protagonismo.

El pasado viernes presentó en Sala Paúl su primera función en solitario, 'El sonido de mis días' con el que toma impulso para convertirse en la esperanza más firme de la escuela local, alumna aventajada de las maestras históricas como Ana María López o Manuela Carpio, y que aspira ser el nombre más prestigioso del baile flamenco de su tierra natal.

Tiene suficientes mimbres y las ideas absolutamente claras, no es para menos, lleva en el arte desde que escuchó el primer tercio por soleá en su casa. Para ella el baile no es el fin sino el camino que ha elegido para vivir. No creo que contemple un día a día sin mostrar su sentir en las tablas, más que una vocación es un elemento imprescindible para respirar. El baile, resumiendo, es su vida.

La conquista estaba por llegar, pues merecía la oportunidad de exponer su energía en solitario. En ediciones anteriores de la muestra ha estado presente compartiendo escenario con Farruquito, en ese espectáculo 'Baile Moreno' de la edición 2017 en Teatro Villamarta. Anteriormente, junto a su primo Momo Moneo en Sala Compañía con 'Sangre y Territorio' (2015), o incluso en el ciclo 'De Peña en Peña' en La Bulería a cuyo fin de fiesta se sumaron, entre otros, el propio Farruquito, Jesús Carmona, Alfonso Losa... pero este es el momento de Gema, en solitario, como merecía. Presenta un proyecto que la hace libre porque reivindica sus orígenes como mejor sabe hacer, amando su cultura.

El aire de Jerez nos llega gracias a Manuel Tañé y a Miguel Lavi, quienes junto a Jesús Corbacho completan un atrás de categoría. No recordamos a estos cantaores tan a gusto en otra igual, estuvieron realmente entregados e implicados. Gema Moneo comienza a deleitarnos con su elegante braceo por bulerías para escuchar. Niega que los lunares y el mantoncillo son propios de otra época, esto no es una moda. En el escenario se muestra cual volcán en erupción, pero sabe volver a sus orígenes con el contoneo de su cintura. La velocidad de sus pies asombra a propios y extraños pero no abusa, siempre mantiene el equilibrio. Decía Pastora Imperio que "bailar, lo que se dice bailar, ha de ser de cintura para arriba" , y eso a Gema no se le olvida. El replante por bulerías al estilo antiguo da paso a un momento culmen, su padre toca por malagueñas a Luis Moneo que nos hace estremecer con su voz tan limpia como el agua, pero hiriente como un trago de aguardiente. A la letra del Mellizo le añade un verdial con rigor y compás. El metal de este gitano es único.

A medida que transcurre la acción, su tío 'El Torta' nos recuerda (voz en off sacada de una entrevista) que "no soy cantaor, yo transmito", emoción que utiliza el Lavi para inspirarse en esas letras tan populares de Juan, a compás de tangos. Jesús Agarrado vuelve al proscenio para tocarle a su hija por bulerías, momento en el que escuchamos a la artista cantar las bulerías cortas de su barrio. Se defiende en ese terreno porque el cante ha sido, y es, el sonido de sus días. Antes de llegar al final y recordar al gran Manuel por seguiriyas, Luis se marca una tanda de romeras y cantiñas de ensueño para que su sobrina se deslice con bata de cola y mantón. Técnicamente está sobrada. Otro que aporta grandeza es Juan Campallo, con un toque muy flamenco, imprescindible para acompañar a Gema que, por cierto, cuenta con la dirección musical de Mercedes de Córdoba para este espectáculo.