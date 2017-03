Tras las ventanas se puede ver a Lola

El arte del Villamarta se ve de lejos. El hall del Teatro muestra durante el Festival de Jerez dos paneles o cartelones de alumnos de la Escuela de Arte, realizados a petición de Juan Carlos Sánchez de Lamadrid, responsable de proyectos de 'Monto Cultura', con quien ya se ha colaborado otros años para la misma iniciativa. Dos obras en las que la protagonista es Lola Flores, realizadas por Diseño de 2º de Bachillerato que imparte Domingo Martínez.

En el primer panel se ha jugado con la idea de la artista y el sobrenombre por el que era conocido, 'La Faraona'. Se han combinado gráficamente ambas ideas haciendo un particular fondo a base de jeroglíficos, pictogramas y emoticonos interpretando los títulos de las películas y series de televisión en las que participó. Del cartel del abanico, en el que aparece el nombre del alumnado participante, hay que destacar la ilustración de fondo, realizada por Alejandro García Blanco, mientras que en el primero la composición general es de Paula Granados Dauzat. Hay que subrayar que en el desarrollo del abanico se han creado distintas ideas sobre Lola Flores partiendo de estereotipos conocidos o frases y actitudes que la hicieron famosa como "Tú lo que quieres es que te coma el tigre", "Si me queréis, irse", ¿Y cómo me las maravillaría yo?, "Si cada español pusiera una peseta...", etc. Hay presentes todo tipo de técnicas: grafito, rotuladores, lápices de colores, tinta, ordenador, témpera, técnica mixta... "Todo se ha trabajado y consensuado en clase y luego fuimos al teatro a montarlo con ayuda de Bulmam tras su impresión", apunta Martínez.