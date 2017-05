Cáritas siembra corazones en 61 empresas

El Obispado acogió ayer el acto de nombramiento y entrega de diplomas a las nuevas 'Empresas con Corazón', una iniciativa que Cáritas Diocesana puso en marcha en 2011, y a la que se han sumado ya 61 entidades tras las últimas incorporaciones. Ante un salón repleto, el obispo José Mazuelos, el director de Cáritas, Francisco Domouso y el delegado episcopal de Cáritas, Antonio López, reconocieron la labor solidaria de diferentes compañías o entidades que han demostrado, "con su continua colaboración, que el tejido empresarial de nuestra Diócesis está comprometido con la labor que realiza Cáritas".

Mazuelos señaló que se ha consolidado la relación del mundo empresarial con Cáritas "y la muestra es que el número de empresas que recibe este reconocimiento sigue creciendo. No me cabe duda de que cada uno de vosotros, empresarios, tenéis un corazón grande porque para el bien común se necesitan emprendedores capaces de crear empleo", indicó dirigiéndose a los representantes de las empresas que recibían ayer la distinción y de otras que ya cuentan con ella. El obispo recordó la preocupación del Papa Francisco por la elevada tasa de desempleo juvenil que existe en Andalucía y agradeció a estas empresas que ayuden a Cáritas a impulsar la lucha contra el paro. Por último les animó a seguir adelante "porque sé que la actividad empresarial no es fácil y lo difícil que es arriesgar".

A continuación, Domouso destacó que "las empresas como generadoras de economía, trabajo, producción y transformación de bienes y servicios jugáis una parte muy importante del desarrollo de la sociedad y su pensamiento". Y añadió que "una empresa con corazón es aquella que, desde su colaboración con Cáritas, combina la creación de valor económico con el apoyo a la comunidad en la que desarrolla su actividad y con iniciativas que beneficien a la colectividad a través de la colaboración en proyectos sociales".

El director de Cáritas resaltó que, gracias al proyecto 'Empresas con corazón', "queremos poner en valor nuestro papel en el proceso del cambio necesario de las organizaciones empresariales y su forma de entender el beneficio, aportando nuestra visión y valores".

Domouso explicó también que Cáritas Diocesana ha creado su propia empresa, 'Casa Común S.L', una empresa de inserción sociolaboral y "que promueve una economía solidaria que presenta alternativas en las fases de la actividad económica". Finalmente, pidió a todas las entidades que "forméis parte de nuestro corazón para que juntos podamos hacer una sociedad más justa y solidaria".

Tras las intervenciones, se hizo entrega del diploma 'Empresas con corazón' a la Agrupación Bomberos de Jerez, Andalusian Special Crops, Bodegas Díez Mérito, Clínica Dental Fernández López, Club Nazaret, Clínica Dental Orto Center, Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz, Coro de la Capilla Musical Catedralicia de Jerez, El Corte Inglés, Equipo de Cirugía Oral Gener, Fundación Jaime González Gordon, Generaliz, Instituto Charbel, Lasermanías Jerez, Luz Shopping, Macarena Ramírez Torrent, María Higuero Tocón, Montesierra, Notarios Asociados Eguilaz 11, Real Club de Golf Vistahermosa, Tecs The English Center Suppitiers y Verinsur.

Las empresas pueden colaborar con Cáritas de diversas maneras: facilitando la difusión de sus actividades a través de la red de distribución y los puntos de venta, estableciendo una vinculación directa con un proyecto concreto, o facilitando la incorporación al mercado laboral de las personas atendidas por Cáritas o que hayan participado en cursos de formación o talleres de empleo.

También pueden realizar donaciones en especie, promocionar el voluntariado entre sus empleados, aportar donativos en situaciones de emergencia o catástrofes naturales o hacerse empresa asociada colaborando periódicamente con una cantidad.

Otras posibles colaboraciones son la cesión gratuita de bienes o servicios, patrocinio de materiales de sensibilización, de educación o publicaciones o la cesión de horas de trabajo de los profesionales para ayudar puntual o regularmente en temas concretos.