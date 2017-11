C's critica que el turismo es un "asunto de segunda o tercera categoría" para Sánchez

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Carlos Pérez, denunció ayer en la plaza del Arenal el "abandono" del gobierno local "tanto del turismo en general como de esta oficina de Turismo en particular". "Llevamos dos años y medio presentando mes a mes distintas propuestas del ámbito turístico. Por ejemplo, está la propuesta pendiente del logo turístico. Creemos que sería muy interesante llevar a cabo el desarrollo por parte del Ayuntamiento de una marca turística, la marca Jerez, pero la señora Mamen Sánchez hace oídos sordos", declaró el concejal de Ciudadanos. Pérez también denunció el estado de los paneles turísticos de la ciudad y recordó que el partido puso sobre la mesa la propuesta de los códigos QR para los monumentos. "Ha tenido buenas experiencia en otras ciudades y mejora mucho la experiencia de las personas que vienen a visitarnos. Pero también han hecho oídos sordos", remarcó Pérez.

Sobre la oficina de Turismo, el concejal de Ciudadanos criticó que "está abandonada tanto físicamente como virtualmente". "Decimos físicamente porque no cuenta con el personal necesario, ni con los medios. La oficina de Turismo de Jerez no puede cerrarse deliberadamente como ocurrió en el mes de octubre y no puede estar abierta de 11 a 14 horas, como así nos denuncian desde el sector turístico", apuntó Pérez. Asimismo, el portavoz local de Ciudadanos hizo hincapié en que "también está abandonada virtualmente porque si entran en la web de la oficina verán que en la pestaña de datos de interés ni aparecen teléfonos ni horarios...".

"Queremos que Mamen Sánchez nos diga cuál es su plan estratégico turístico, qué queremos vender de Jerez, cómo, cuándo, dónde... Y también pedimos que dote de personal y medios esta oficina, porque no puede ser que nos diga en los plenos que no hay dinero para pagar horas extraordinarias, pero sí se externalizan servicios, como el gabinete jurídico con un coste de 300.000 euros, y también se pagan gratificaciones. Dinero sí hay, pero se trata de una cuestión de prioridades, y el turismo ha pasado a ser un asunto de segunda o tercera categoría", denunció Pérez.