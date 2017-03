IU: "El PSOE sacrifica a los vecinos de El Torno por su boicot a la alcaldesa"

Iu denuncia el nuevo revés sufrido por los vecinos de El Torno, a los que la formación de izquierda asegura que el PSOE convierte en víctimas de los "daños colaterales" del "bochornoso boicot" de los socialistas a la "legítima alcaldesa" de la pedanía. Izquierda Unida explica en una nota que a las continuas dificultades a las que se enfrenta alcaldesa de esta formación, África Barriga, por la actitud del PSOE, que según el comunicado intentaron primero evitar que se cumpliese el mandato de la Junta Electoral y luego bloquearon la tesorería de El Torno, ahora se une el rechazo de los socialistas a la ratificación en pleno de la propuesta de la pedanía para acogerse al Plan de Cooperación Local de la Diputación de Cádiz.

"Los socialistas han dado un paso más en su escalada de acoso y derribo a la máxima representante de la ELA, tumbando en pleno la ratificación" de dicha propuesta, lo que se traduce, siempre según la nota de IU, en la pérdida de una inversión de casi 25.000 euros para El Torno y de los empleos que se iban a generar con el desarrollo de las actuaciones previstas.

Según IU, "a diferencia de lo acontecido hasta ahora, la última artimaña de los vocales del PSOE no perjudica a la alcaldesa de El Torno, sino que supondrá un importante perjuicio para el pueblo y sus vecinos, a quienes los socialistas deben considerar como daños colaterales en la cruzada que iniciaron para que alguno de sus vocales pudiera acceder a la presidencia de la ELA sin haberse presentado a las elecciones, ni haber sido elegido por sus vecinos".

En la misma nota, la formación de izquierdas afirma que "el voto en contra del PSOE a la ratificación de la propuesta impedirá que El Torno pueda beneficiarse de una inversión de casi 25.000 euros para pequeñas actuaciones y que hasta 10 vecinos del pueblo pueden acceder a un empleo enmarcado en los trabajos necesarios para ejecutar dichas actuaciones".

IU lamenta que el único argumento esgrimido por los vocales del PSOE para justificar su rechazo sea la no conformidad con las actuaciones previstas en el plan cuando con su voto en contra "no sólo no se modificarán dichas actuaciones, al haber expirado el plazo un mes antes de que hicieran su propuesta, sino que el pueblo perderá la inversión y los torneros perderán los puestos de trabajo que se iban a crear con la misma".

"La actitud de los vocales del PSOE en El Torno, que no es nueva y es de sobras conocida por las direcciones del partido en Jerez y la provincia, demuestra que para estos socialistas los vecinos son un daño colateral y que su único objetivo es recuperar la presidencia de la ELA, a toda costa y caiga quien caiga, llegando incluso a ocasionar, si para ello fuera necesario, un importante perjuicio a los vecinos", apostilla la nota.