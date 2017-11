IU intercederá ante Educación por el nuevo instituto de La Granja

La parlamentaria andaluza de Izquierda Unida por Cádiz, Inmaculada Nieto, hará gestiones ante la consejera de Salud, Marina Álvarez, para trasladar las reivindicaciones de la Coordinadora por un nuevo instituto en Jerez, así como el malestar existente entre el colectivo ante el incumplimiento de la Junta de Andalucía de tener construido un nuevo centro de Secundaria en la zona de La Granja para el curso actual. El compromiso de la diputada surgió en el transcurso del encuentro mantenido en la tarde de ayer en el CEIP El Membrillar de Jerez con representantes de la Coordinadora y a la que también asistió el portavoz municipal de IU, Raúl Ruiz-Berdejo.

Nieto ha lamentado que “la consejera no esté atendiendo la solicitud de reunión de las familias afectadas, sobre todo, cuando se trata de un claro incumplimiento de un compromiso que adoptó en su momento el Gobierno andaluz y que contemplaba que para el presente curso, esta zona de Jerez contaría con un nuevo instituto; no sólo no se construye, sino que ya se está postergando su puesta en funcionamiento al curso 2019-2020”.

La parlamentaria andaluza considera que “es imprescindible que la consejera reciba a estos padres y madres de manera inmediata, puesto que soluciones como las que se están planteando de posibles aulas prefabricadas no son aceptables”. Pero además, entiende que las obras para la construcción del instituto en cuestión “deben de ser declaradas de urgencia, para que el nuevo IES pueda estar culminado y preste servicio en el próximo curso escolar”.