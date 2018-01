Premios para romper con la historia

La Junta de Andalucía, a través de su Consejería de Cultura, acaba de convocar, vía BOJA, el primer concurso de letras flamencas por la igualdad, una iniciativa cuya principal finalidad es promover la igualdad de género en la creación de las letras flamencas. El objetivo concreto es, de alguna forma, contribuir a renovar el repertorio de letras flamencas "en el que, por el contexto histórico en el que surgió este arte, abundan referencias discriminatorias para la mujer", se apunta en la convocatoria.

Esta iniciativa, como bien recoge el BOJA, defiende un cambio en el modelo de transmisión, pues si analizamos las letras usadas actualmente en el flamenco, un gran número contiene referencias discriminatorias.

Hay que tener en cuenta que muchas de estas coplas han ido pasando de generación en generación por transmisión oral hasta el punto de mantener la temática y los rasgos de sociedades completamente distintas a la que hoy en día vivimos. El profesor Miguel López Castro, en su tesis doctoral de 2007, analiza con exhaustividad la presencia de la mujer en las letras flamencas, una presencia arrastrada desde el siglo XIX y que nos descubre a una mujer dentro de un entorno totalmente machista. En ese universo, la mujer asume un papel de gran sometimiento, hasta el punto de padecer todo tipo de situaciones. Su aparición sucede casi siempre desde una perspectiva machista y sin ninguna igualdad, que incluso refleja el maltrato.

Todo este sinsentido, sobre todo en una sociedad como la actual, ha pervivido en los cantes, principalmente en el flamenco más clásico o tradicional, y han sido muy pocos los artistas o cantaores que se han atrevido a renovar el repertorio de coplas.

También es verdad que de las numerosas letras que conforman este universo de desigualdad, son pocas las que, por regla general, son utilizadas por los artistas de hoy día.

Algunas voces autorizadas en este ámbito, como la doctora Ángeles Cruzado, considera esta iniciativa como "interesante" y necesarias "para modificar el imaginario colectivo, pero ya no sólo del flamenco, sino de otras artes como puede ser el cine". No obstante, entiende que "es algo complicado porque se tira mucho de la tradición". Aún así, propone "que los artistas hagan una selección, hay un abanico muy amplio".

De la misma opinión es Cristina Cruces, antropóloga y gran conocedora del flamenco en el ámbito de la investigación. Para ella, "la iniciativa hay que aplaudirla porque está claro que el contexto social existente en la sociedad que se recoge en muchas de las letras no tiene nada que ver con el actual, por eso es bueno adecuarlo". Sin embargo, entiende que "en el flamenco, como todas las músicas de transmisión oral, la letra hace de partitura, y el cantaor o cantaora utiliza un complejo proceso nemotécnico para crear, con esa letra, el ritmo y la melodía, por eso no será fácil. No obstante, el flamenco, como todas las artes, debe renovarse".

Desde la Consejería, a través de la secretaria general de Cultura, Cristina Saucedo, se defiende el fomento "de la igualdad de género en esta manifestación cultural y desterrar de los repertorios flamencos cualquier tipo de machismo, apología de la desigualdad o de la violencia de género".

"El flamenco-prosigue- es un arte que a lo largo de la historia ha actuado como un espejo de la realidad social, así el objetivo de este premio es fomentar una imagen igualitaria renovando los repertorios. Para ello, este galardón distinguirá a aquellas composiciones que contribuyan a reflejar la concepción paritaria que hoy en día, fruto de la evolución de mentalidades y costumbres, prima entre la ciudadanía".

La cuantía de los premios será de 1.500 euros el primero, 1.000 euros el segundo y 1.000 euros el tercero, todos ellos con el añadido de recibir "un diploma acreditativo y una selección de publicaciones bibliográficas y discográficas del arte flamenco". El jurado se reserva también la opción de conceder menciones especiales. De momento, no hay fecha concreta para la entrega de los trabajos.