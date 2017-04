Redescubriendo a Don Antonio

El Centro Cultural Flamenco Don Antonio Chacón fue en la noche del pasado viernes escenario de la presentación en Jerez del libro-cd 'Don Antonio Chacón'. La obra, que está recibiendo elogios allá por donde va gracias a su seriedad y exhaustiva documentación escrita y sonora, fue además un reclamo para que aficionados y artistas llenaran la peña jerezana. Así, por la entidad de la calle Salas desfilaron nombres como Vicente Soto, Fernando de la Morena, Domingo Rubichi, Melchora Ortega, Macarena de Jerez, Manuel y Pedro Garrido, José 'El Mijita', Luis Balaguer o los jóvenes Samuel Serrano y Paco León, por citar a algunos.

Fue el presidente de la peña anfitriona, Juan Alfonso Romero, quien agradeció la buena acogida al tiempo que calificó como "especial para esta entidad el hecho de acoger esta presentación, porque estamos hablando de un pilar imprescindible en el flamenco que hoy conocemos".

Le acompañaron en la mesa el autor del libro, Carlos Martín Ballester, y José María Castaño, que fueron intercalando opiniones y apuntes sobre el trabajo y la vida y obra de Antonio Chacón hasta convertir la velada en un evento bastante ameno.

Antes de empezar, Martín Ballester explicó que esta publicación será "la primera de una colección (la segunda será Manuel Torre) con la que pretendo sacar uno o dos libros más de manera anual", y destacó que se trata "del mejor homenaje que se puede hacer a todos estos personajes del flamenco para que su obra se mantenga viva".

'Don Antonio Chacón' se acerca a las trescientas páginas y en él participan también otras firmas como Ramó Soler, José Manuel Gamboa y Guillermo Castro Buendía, amén del prólogo que es obra de Manuel Ríos Ruiz, y del cuidado diseño de María Artigas. Además, se incluyen tres cds donde se recogen más de cincuenta cantes, dos de ellos inéditos.

Curiosamente, es la faceta sonora la que mejor maneja Carlos Martín Ballester, empresario y coleccionista, de ahí que considere a Chacón como "un artista con una discografía compleja, porque en treinta años pasa por todas las modalidades de grabación". En este aspecto incidió en que "a veces, cuando se eliminan los ruidos de los discos, se eliminan frecuencias o la voz se distorsiona, por eso hemos intentado, teniendo en cuenta que los máster de grabación no existían, que fuesen lo más reales posibles. Por ejemplo, los discos se reproducen a 74 revoluciones, y no a 78 como se llegó a hacer durante una época, y donde el sonido no era el mismo".

"Para mí hubiese sido más fácil empezar esta colección por artistas del periodo eléctrico, Isabelita de Jerez o Juan Mojama, a los que admiro-añadió-, pero decidí que no, porque en Chacón confluyen la faceta de genio, con el legado de Curro Durse, La Serneta o El Mellizo, con la de creador, ya que ensanchó el corpus flamenco". Antes de terminar, lanzó una recomendación, y es que a su juicio "el prototipo de cantaor gitano debería, como hizo Mojama, cantar por Chacón".

José María Castaño, por su parte, resaltó que con este trabajo "Jerez le debe una a Carlos Martín", subrayando "su rigor, ya es hora de tener obras como estas en el flamenco", y sobre todo "el hecho de que se haya rodeado de un equipo".

La noche concluyó con la pincelada sonora de David y Alfredo Lagos, que rescataron algunos de los aires chaconianos por caña o seguiriyas. Es más, el propio David Lagos ensalzó en su intervención la labor de Carlos Martín Ballester, dejando claro que este trabajo es también "una especie de tirón de orejas a Jerez".