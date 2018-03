Vecinos denuncian el asfaltado de la calle Frías tras unas obras de canalización

Vecinos de la calle Frías denunciaron ayer el asfaltado que se ha realizado en esta vía tras una serie de obras de canalización del gas. Dichos residentes destacan que esta intervención, que se realizó durante la mañana de ayer, "es una barbaridad" ya que la zona se encuentra intramuros, es decir, es Bien de Interés Cultural (BIC). "Nos hemos quedado muy sorprendidos por lo que se ha hecho. Estamos muy indignados. ¿Cómo se puede asfaltar un casco histórico, junto a una muralla, donde debería haber empedrado original?", dicen. Asimismo, destacan que el trabajo de asfaltado que se ha hecho "no está bien, no está uniforme y ya se han formado charcos. El acabado no es bueno. Es lo que se dice, un auténtico parcheo". Los ciudadanos se quejan de que no se está ni respetando ni recuperando calles como Frías, donde en su día hubo adoquinado, luego se pasó al cemento y ahora, al alquitrán.

El teniente de alcaldesa de Sostenibilidad, Participación y Movilidad, José Antonio Díaz, apuntó ayer al respecto a este Diario que "ya hace muchos años que no hay adoquinado en esa calle. Lo que se ha hecho es una canalización de gas natural y en lugar de tapar solo esa zanja con el mismo material, lo que se ha hecho es unificarlo todo con alquitrán. Pero no había adoquín sino asfalto y en muy mal estado. Esa es la realidad. Si estaba así, no lo íbamos a poner ahora de adoquín, que tiene un coste muy superior".

Otras fuentes municipales hablan de que este tipo de intervenciones en zona BIC del casco histórico "no son ilegales puesto que en ningún sitio se recoge que lo sean. Están condicionadas a un criterio de funcionalidad".