El avance de la mujer cofrade llega al 7% del Pleno de hermanos mayores

¿el mundo cofrade local es machista o pelea por la igualdad? A simple vista no es más que lo puedan ser las ciudades con una repercusión cofrade de importancia. Si nos comparamos con alguna de ellas, con Sevilla por ser seña en mucho de lo cofradiero, estamos bastante avanzados en este ámbito.

Hoy por hoy la mujer en la hermandad puede aspirar a todo. El hecho de que tres sean hermanas mayores de otras tantas cofradías jerezanas demuestra que hay inquietud en asumir la vida, gestión y desarrollo de las corporaciones. Lejos quedan aquellos tiempos en los que a la mujer se le prohibía salir de nazareno. Las que lo hacían, con sigilo y mucho tacto, llevaban papeletas de sitio a nombre de hermanos o amigos, en masculino. Esta restricción la echó abajo la Iglesia por decreto dando vía libre a la hermana como nazarena y con pleno derecho en el seno de las hermandades.

La avanzadilla sucedió, como no podía ser de otra forma, en la Hermandad del Nazareno que metió en junta de gobierno a tres mujeres, algo que después se fue generalizando en el resto de las cofradías, que comprobaron que el Nazareno seguía existiendo y que no sufría de ningún virus; pero ninguna mujer daba el paso al frente para gobernar una hermandad. Sucedió que en las elecciones de 2014 en El Perdón resultó elegida Eva Castañeda.

Sabiendo que rompía una barrera y que no pocos se llevaban las manos a la cabeza por el hecho, incluso en el sector femenino cofrade más tradicional que sigue considerando que ese no es el papel de la mujer en la cofradía, Eva confesaba no ser consciente de que marcaba un hito cofrade: "Mi intención no fue para nada tener en cuenta esa circunstancia cuando decidí presentar mi candidatura. Incluso no pensé que tendría tanta repercusión en la ciudad. No oculto que es un orgullo y a la vez una responsabilidad, porque estás en el punto de mira del resto y sobre todo ante las mujeres cofrades. Sinceramente, creo que no tendré que esforzarme más por ser mujer. Insisto, hay que tomarse esto con naturalidad y verme como a otros iguales sin tener encuentra la cuestión del género", decía por entonces la que sigue siendo hermana mayor.

Esta 'pionera' es plenamente aceptada en el orbe cofrade y abrió el camino a otras elegidas más recientemente: Inmaculada Vadillo en el Soberano Poder y Marisa Palomares en la Vera Cruz. Pero aún quedan escalones por subir, eso sí, si es necesario llegar al objetivo de que el colectivo alcance el calificativo de igualitario. Hay incluso quien ha intentado hacer una candidatura cremallera, emulando lo que sucede en algunos partidos políticos. Lo que no se sabe o se oculta es si la medida se intentó por convicción o por necesidad, al no haber candidatos masculinos.

Aún hay espacios donde ellas lo tienen complicado, por ejemplo la negativa mayoritaria a que puedan ser acólitos ante los pasos o formar cuadrillas de costaleros o ser parte de alguna de ellas. Pero, reconozcamos, que para muchas la posición pasiva es la preferida. Pese a que las puertas están abiertas, se limitan a la labor interna o doméstica, dejando al hombre lo que históricamente ha sido su territorio.