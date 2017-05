Los caseteros hablan de una Feria "aceptable" y respaldan el lunes festivo

Después de ocho días intensos, toca balance, un balance que en esta cincuenta edición de la Feria del Caballo ha estado marcado por una novedad, la inclusión del lunes festivo. La decisión del gobierno local de pasar la festividad de la Virgen de la Merced al lunes de Feria ha sido valorada positivamente, tanto por la ciudadanía como por los propios caseteros, que han visto cómo el primer fin de semana ha sido bastante factible en comparación con otras ediciones.

Ni qué decir tiene que el hecho de que la Feria sea de sábado a sábado es ya algo totalmente aceptado e incluso respaldado mayoritariamente por los jerezanos. Los caseteros también consideran un acierto esta decisión y ayer, al hacer balance de esta semana, hablan de una Feria "aceptable", con números similares a los de la pasada edición. Lejos quedan ya aquellas desastrosas cifras que se dieron en 2013 y 2014 o los que coincidieron con los primeros años de la crisis allá por 2009 o 2010.

Para los caseteros, el mejor día de toda la Feria ha sido "con diferencia" el viernes, si bien también hablan de buenos ingresos "el miércoles y el domingo". Esta circunstancia, la del domingo, tiene que ver con la modificación introducida este año y mencionada con anterioridad de colocar el lunes como festivo. "La gente, al tener el lunes libre ha venido bastante el domingo, algo que no es muy habitual", comentaba Rafael, propietario del conocido Bar Tropical, que este año ha estado regentando una caseta en el Real. "Llevaba cinco años sin hacer Feria porque llegó un momento en el que no era rentable, por eso dejé de hacerla, pero bueno, este año la verdad es que no ha estado mal", añadió.

Antonio Molinillo, otro conocido hostelero jerezano, admitía ayer que en esta edición de 2017 han aumentado "las comidas al mediodía, la verdad es que en nuestro caso hemos tenido más gente por la mañana que por la noche". Este hecho lo corroboran otros como Juan Carlos Carrasco, quien también ha visto incrementar el número de personas en horario matinal que por la noche.

Entre las novedades de esta edición estaba la presencia en el Real del conocido Bar La Moderna, cuya sede ha sido la caseta de Canal Sur. Sus responsables también han catalogado la experiencia como "positiva", teniendo en cuenta que al ser la primera vez que ponían caseta "hemos tenido muchos gastos, pero en general estamos contentos".

De cualquier forma, uno de los grandes triunfadores de esta edición ha sido el casetero lebrijano Juan Gómez, que ha dirigido la caseta de la Peña Buena Gente, sin duda, una de las más ambientadas de la Feria. No obstante, no a todos los foráneos le salen las cuentas, toda vez que en muchos casos deben abonar una cantidad elevada como subarrendatarios, un precio que unido a todos los gastos que supone desplazar a su propio personal, es un handicap importante para su negocio. Por ello, algunos hablaban de una Feria "justita", con escaso margen de ganancia.

Precisamente, éste es uno de los asuntos que muchos hosteleros jerezanos han puesto encima de la mesa a la hora de hacer balance de la Feria. Entienden que este tipo de actuaciones, que inicialmente iban a ser reguladas el pasado año con una nueva ordenanza municipal tras el incidente con el casetero que llevaba la caseta del Mayor Dolor, que abandonó la misma el miércoles de Feria, siguen sin ser controlados, produciendo "un daño colateral al resto de gente que trabajamos la Feria".

Así, solicitan al Ayuntamiento una revisión de la misma para evitar que se den "los excesos" que se han dado y que luego nos afectan a todos. Del mismo modo, han pedido que de una forma u otra se intente colocar las fechas de la Feria del Caballo "entre la primera y la segunda semana de mayo".