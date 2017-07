Tres robos en un mes en el centro de formación de San Juan de Dios

El abandono que sufre el centro de formación para el empleo de San Juan de Dios, del que es titular la Junta de Andalucía, cada día es más evidente. Buena prueba de ello es que, en el plazo de un mes, las instalaciones han sido saqueadas en tres ocasiones y los ladrones lo intentaron una cuarta vez, pero fueron interceptados. En concreto, los diversos aparatos de aire acondicionado del edificio han sido el blanco, en este ocasión, de los ladrones. Aunque en algunos casos el elevado peso del aparato impidió que fuese sustraído.

Cabe recordar la Administración andaluza lleva varios años sin ofertar cursos en el centro y aún no hay planes para que esto cambie. "Se está estudiando el asunto, pero a día de hoy no hay nada previsto para este año", reconocieron desde la delegación provincial de Empleo en el pasado mes de abril, en declaraciones a este medio. A pesar de ello, esta misma semana desde la Administración andaluza se le ha trasladado a los delegados sindicales, en la permanente de la junta de personal de empleo, que el centro de formación no se va a cerrar sino que el objetivo es traspasarlo a Educación, aunque en estos momentos todavía depende de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

No obstante, de continuar el saqueo de las instalaciones será inevitable una gran intervención e inversión para volver a hacer uso de las instalaciones y para poder contar con los materiales necesarios. El futuro del centro formativo se cree que pasaría, por ejemplo, por impartir un ciclo de la rama agroalimentaria o de turismo, pero formando parte de la Consejería de Educación. El cambio de las competencias afectará lógicamente también a los ocho trabajadores que en la actualidad dependen de este centro.

Desde el entorno de San Juan de Dios ya denunciaron a principios de este mismo año que en la práctica se estaba llevando a cabo hablan un desmantelamiento progresivo de las instalaciones y una modificación de las funciones de los empleados que podría conducir al cierre del centro. A la espera de lo que ocurra, los empleados del centro están en la actualidad dedicados al seguimiento de los más de 100 cursos que se van a ofertar a los parados en academias de Jerez y la Sierra y que están previstos que comiencen antes de final de año.