"No cumplen con la transparencia ni en empresas ni en fundaciones"

El informe de la ONG 'Transparencia Internacional' otorgó recientemente al Ayuntamiento la mayor puntuación posible respecto a la transparencia de sus acciones de cara a los ciudadanos. A pesar de la buena nota lograda, desde el PP aseguraron ayer que no toda la información municipal es tan accesible como debería. De hecho, el concejal Jaime Espinar aseguró que el PSOE está incumpliendo la Ley de Transparencia en el Ayuntamiento. Como ejemplo de ello, citó lo que está ocurriendo con las empresas municipales y las fundaciones, que no ofrecen información periódica y actualizada "tal y como obliga la Ley".

Para demostrarlo, el edil popular mostró algunas web de las empresas municipales y fundaciones para demostrar que "no se está cumpliendo con lo que obliga la Ley de Transparencia de Andalucía, ya que ofrecen poca o ninguna información y la poca que existe no se encuentra actualizada, tal y como obliga la Ley desde diciembre e 2016". Por estos motivos, Espinar avanzó ayer que los populares llevarán este asunto a la Comisión de Transparencia, "para que se dé cumplimiento a lo establecido".

Al hilo de este asunto, el concejal lamentó "la falta de transparencia del gobierno Municipal de Mamen Sánchez" ya que a lo anteriormente denunciado "se le unen las amonestaciones que, por parte del Consejo de Transparencia, ha recibido el Ayuntamiento de Jerez desde que gobierna el PSOE por no facilitar información a vecinos, sindicatos y colectivos". Es más, el dirigente popular recalcó que esa "información no la facilitan a colectivos, ni tampoco al PP, puesto que son reiteradas las peticiones de información realizadas por el Grupo Popular que han caído en saco roto, que no son respondidas, vulnerando de esta forma el derecho a la información del que disponen los concejales".

Ante esta situación, Espinar señaló que "parece que el PSOE quiere ocultar algo cuando no se están respondiendo peticiones de información relevantes para la ciudad de Jerez". Por ello, se preguntó "¿qué está ocultando Mamen Sánchez y el PSOE?". Por estos motivos, el edil aseguró que queda patente que la transparencia "de la que presumen desde el PSOE, no es más que de cara a la galería. Algo que no solo dice el PP con la ley en la mano, sino que también ha dicho el Consejo de Transparencia y el propio Tribunal de Cuentas, organismo que ha denunciado que desde que gobierna Mamen Sánchez no se han remitido las cuentas municipales".

En cuanto a los datos proporcionados por Mamen Sánchez sobre al ranking de Transparencia Internacional, Espinar le pidió al PSOE "una vez más que no mientan, puesto que es evidente que estos resultados no son más que la consecuencia del trabajo llevado a cabo en su día por el gobierno del PP". "La verdadera mejora en transparencia se produjo con el gobierno de María José García-Pelayo, durante el cual se pasó del 87º puesto con Pilar Sánchez y 51 puntos, al 5º puesto y 95 puntos con el PP", recordó el responsable popular.

Igualmente, en relación a Transparencia Internacional, recordó que "esta es una organización no gubernamental, que determina unos índices con los cuales consideran que es posible medir la transparencia de los ayuntamientos, pero entre sus funciones no se está el comprobar si estos cumplen o no los requisitos establecidos en la Ley de Transparencia". "El verdadero órgano de control de cumplimiento de la Ley de Transparencia es el Consejo de Transparencia", añadiendo que "precisamente ya ha amonestado al menos en cuatro ocasiones al Ayuntamiento de Jerez, por no facilitar la información requerida por sindicatos y colectivos".

Por último, hizo hincapié en que para aprobar en transparencia al gobierno local "no solo le vale con aprovecharse del trabajo del PP, sino que deben realizar sus propios deberes. El PSOE no pueden actuar de manera triunfalista ni conformista en materia de transparencia mientras se está incumpliendo de forma reiterada con la Ley de Transparencia y el derecho a la información".