Los casos de gripe se disparan en la segunda semana del año y continuarán en ascenso

Tal como se preveía, los casos de gripe se han disparado en la zona durante la segunda semana del año, a falta aún de conocerse las cifras de la tercera semana, marcada por la ola de frío que ha supuesto una caída drástica de las temperaturas. La provincia cerraba 2016 con 113 casos por 100.000 habitantes e incluso en la primera semana del año la incidencia de la gripe, hasta el momento bastante moderada, bajó a 101 casos. Ha sido en la segunda semana cuando se ha producido el mayor incremento llegando a 167,63 casos por 100.000 habitantes, según el Informe Semanal de Vigilancia de Gripe en Andalucía.

La tasa de incidencia es aún inferior a la media del país, donde en la segunda semana ascendía a 220,5 casos por 100.000 habitantes, manteniéndose la fase de ascenso de la onda epidémica, ya que aún no se ha alcanzado el pico. Según el Sistema de Vigilancia de la Gripe en España, la difusión de la enfermedad es epidémica en todo el territorio vigilado excepto en Andalucía, donde es aún local y desde el inicio de la temporada, se observa una circulación mayoritaria del virus A con un predominio casi absoluto de A(H3N2) entre los subtipados.

Por grupos de edad se ha detectado un incremento en las tasas de incidencia de gripe en todos los grupos de edad, y especialmente significativo en los grupos de 5 a 14 años y en el de 15 a 64 años. Estos datos vendrían a demostrar la eficacia de la vacuna, recomendada especialmente y entre otros, para las personas mayores de 65 años. Hay que recordar que en la provincia se puso a disposición de los grupos de riesgo 144.100 dosis de la vacuna de la gripe.

La gripe es una enfermedad que aparece de una forma súbita, y sus síntomas más importantes son la fiebre alta, por encima de los 38 grados, cefaleas, dolores musculares, tos, congestión nasal y un quebrantamiento general que obliga a guardar cama y que la diferencia de otras patologías respiratorias con las que podría confundirse.

De cualquier forma en Jerez y el resto de la provincia está lejos de alcanzarse aún los casi 500 casos por 100.000 habitantes que han llegado a producirse otras temporadas en las semanas con más incidencia de la epidemia.

La Consejería de Salud realiza un seguimiento de la incidencia de esta enfermedad a través del Sistema de Vigilancia de Gripe en Andalucía, formado por una red de 118 médicos centinelas pertenecientes a todos los distritos sanitarios de Andalucía, entre ellos el de Jerez, y un laboratorio de referencia situado en Granada, en concreto en el hospital Virgen de las Nieves, con capacidad de detección de virus gripales. Andalucía participa en una vigilancia que permite a la Organización Mundial de la Salud identificar las cepas circulantes en cada temporada gripal, y analizar la evolución de la incidencia. Estos hechos son fundamentales para decidir la composición de la vacuna para cada temporada.

De otro lado, aunque el Ayuntamiento reactivó el pasado fin de semana el dispositivo ante la ola de frío de cara a las personas sin techo, la teniente de alcaldesa de Acción Social, Carmen Collado, señaló ayer que no se ha observado una significativa demanda en el albergue municipal, donde de hecho seguía habiendo camas libres. "En parte el trabajo que se viene haciendo con el equipo de calle y el que realiza Cruz Roja hace que no haya tantas personas que duerman en la calle y de ellas, las hay que no quieren el albergue, y aunque se les intenté convencer, no podemos obligar a nadie".