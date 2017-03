"No tengo fecha para volver"

Una de las formas más rápidas de salir al extranjero con trabajo incluido es marcharse de 'au-pair'. La fórmula es bastante fácil y hay agencias que ayudan a encontrar este tipo de trabajos, que consiste en cuidar a los niños de una familia a cambio de casa, comida y una pequeña paga.

Así lo hizo Estefanía Caballero. Esta joven maestra jerezana de apenas 22 años no se lo pensó dos veces cuando decidió marcharse a Irlanda viendo que en 2017 tampoco se abrirían oposiciones para ser docente. Como ella misma narra, lo primero que hizo fue registrarse en una página web donde contactan familias y jóvenes que quieren irse de 'au-pair' a países extranjeros. Sin embargo, ella contactó con sus ahora familiares a través de una página de Facebook. "El primer día que llegue a la casa, mi familia de acogida fue muy amable conmigo y a día de hoy siguen haciendo todo lo posible para que me sienta a gusto en casa. Para ellos lo principal es que yo me sienta bien en casa. Ellos dicen: si tu estás a gusto en casa, nosotros y los niños también", cuenta Estefanía Caballero, que toma la experiencia como aprendizaje: "La utilizo tanto para aprender inglés como para poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera, ya que tengo a mi cargo a cuatro niños y trabajo con cada uno de ellos competencias relacionados con sus edades". En principio, su vuelta estaba estipulada para junio, pero al sentirse como en casa no tiene pensado comprar el billete de vuelta: "No tengo fecha. Lo mismo en julio o quizás el año que viene".