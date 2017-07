La huelga de examinadores resta un 30% de alumnos a las autoescuelas

La huelga de examinadores de la Dirección General de Tráfico está causando serias consecuencias en la Comarca de Jerez. Según apuntó a este medio ayer el presidente de la Asociación Comarcal de Autoescuelas, Antonio Herrera Marrufo, las escuelas de conducción de la zona han perdido en este último mes un 30% de alumnos, jóvenes dispuestos a sacarse el carné de conducir que, vistos los últimos acontecimientos, han decidido abandonar dicha aspiración o postergarla en buena parte de los casos.

Apunta Herrera Marrufo un dato importante como es el hecho de que "esta demanda no va tener satisfacción por otro lado", es decir, que quienes han decidido no sacarse el permiso de conducción postergarán esta decisión hasta otro momento, "pero las empresas no saben hasta cuándo".

Cifran que a nivel nacional las pérdidas ascienden a unos 20 millones de euros

No se debe olvidar que las autoescuelas viven en los meses de verano su particular temporada alta, momento en el que los jóvenes, unas vez concluidos los estudios, deciden afrontar el reto de sacarse el permiso de conducir, normalmente el B, que otorga la capacidad de conducir un turismo.

En estos momentos, según apunta el presidente de la Asociación Comarcal de Autoescuelas, "la huelga ya se encuentra prácticamente terminada" si bien apunta que en sus previsiones se encuentra que "a primeros de agosto volvamos a examinar con la DGT".

Las últimas promesas de Tráfico hacen referencia a la contratación de cien examinadores más, los cuales (visto el reparto provincial) vendrían a suponer dos trabajadores más por cada provincia española. Eso sí, no se trata ni mucho menos de una solución inmediata. Según apunta Herrera Marrufo "este personal deberá ser formado debidamente por lo que no se trata de gente que vaya a incorporarse de forma inmediata, sino que habrán de pasar por un periodo de formación que es especialmente complejo".

La huelga de examinadores de la DGT ha supuesto un verdadero varapalo a las empresas de la zona. Su presidente destaca que "a nivel nacional ha dejado unas pérdidas que se han cifrado en el entorno de los 20 millones de euros. Ha sido una verdadera ruina para muchas autoescuelas", apuntó a este medio. Tal ha sido el nivel de este revés que, incluso, "ha habido compañeros en otras provincias que han debido presentar hasta regulaciones de empleo, recortes de personas, al ser incapaces de asumir las pérdidas que se han generado en esta temporada de mucho trabajo y que, al final, se ha quedado en nada". Afortunadamente en la provincia el impacto ha sido mucho menor que en otras zonas del país.

Todo se resume, según Herrera Marrufo, en el hecho de que "ante el temor a no poder examinarse mucha gente no ha acudido a las autoescuelas. Los coches se han quedado parados. Ésta es la única etapa buena del año. Esto ya se ha perdido. Todo tiene su tiempo y este tiempo, por desgracia, ya se ha perdido".