Los taxistas consideran que en la actualidad sobran diez licencias

Jerez cuenta en la actualidad con 176 licencias de taxis, que se ven incrementadas en dos gracias a las que radican en La Barca y en El Torno, estando ambas asociadas al servicio del Teletaxi local. El presidente del colectivo en la ciudad, Marco Antonio Martín, asegura que el servicio está "muy medido para las necesidades de la ciudad, aunque es cierto que en la actualidad todo iría mejor para el gremio si hubiera diez licencias menos".

Marco Antonio Martín no se 'corta' a la hora de señalar que "cuando llegan las vacas flacas, como por ejemplo tras el fin de las Navidades y hasta bien entrado el mes de febrero el número de licencias sobrantes alcanzaría hasta las veinte", tal es la escasez de clientes en una población que, como todas las demás, se contrae en el gasto tras los excesos navideños. Hasta que no llegue el Festival de Jerez y la Semana Santa el gremio del taxi no volverá a contemplar cierta alegría entre la clientela. Mientras tanto, "el único remedio que nos queda por delante es echarle muchas horas al taxi, esperar que salgan los servicios suficientes para cubrir gastos y llevarte algo a casa y, con mucha suerte, un buen servicio interprovincial que te permita levantar cabeza aunque sea por unos días".

Las colas de clientes en la actualidad se restringen a la Navidad y a la Feria

El presidente de la Asociación Jerezana del Teletaxi no duda en señalar que desde el colectivo no se vería con malos ojos el hecho de que el Ayuntamiento comenzara a retirar licencias conforme sus titulares se fueran retirando.

En el gremio se conoce como una solución 'a la sevillana'. Consiste en que el Ayuntamiento junto con el colectivo de taxistas se hacen cargo de la cuota para retirar dicha licencia y que dicha forma haya más trabajo para el resto del colectivo. Fue en la capital hispalense donde se produjo, precisamente, una de las mayores 'catástrofes' en lo que a gestión de licencias de taxi se recuerdan. Fue en el año 1992, hace 25 años, cuando con motivo de la Exposición Universal de Sevilla se disparó el número de licencias para taxis. Todo funcionó mientras la Expo estuvo en marcha pero en cuanto terminó la celebración la capital andaluza se quedó con tal exceso de taxistas que, simplemente, se planteó una dramática disyuntiva: o se suprimían licencias o ningún profesional del volante podría llevarse un sueldo a casa. Fue entonces cuando se alcanzó la referida solución 'a la sevillana'.

En Jerez la situación no es la misma, ni mucho menos. Se trata de un servicio que se encuentra actualmente regularizado por los propios taxistas, que implementan sus propios descansos para que el trabajo en el gremio se reparta a partes iguales y nadie se quede sin la oportunidad de ganarse un jornal. Se dividen entre taxis pares e impares, lo que distribuye mejor la carga de trabajo que, como ha quedado dicho al principio de esta información, no es especialmente alta en meses como el que está en curso.

En Jerez, en la actualidad, el servicio se puede considerar cubierto y los casos de desabastecimiento se centran, especialmente, cuando se celebran las zambombas en el centro de la ciudad durante las Navidades y especialmente durante la Feria del Caballo, donde las colas para coger un taxi son ya una tradición.

Es reseñable apuntar que el sector del taxi se ha visto sensiblemente amenazado en los últimos años con la aparición de los coches de alquiler con conductor. Las últimas sentencias a favor de los taxistas han dado cierto aire a un sector tradicional que se enfrentaba a la peor de sus pesadillas. Lo malo es que este mal sueño ha venido a unirse a otros como es el intrusismo profesional y los taxis piratas que operan entre destinos claves de la provincia, como puede ser el caso del aeropuerto de Jerez, llevándose la parte más rentable de un trabajo sacrificado donde los haya. El enfado de los taxistas es enorme y fácil de imaginar cuando, tras largas esperas, comprueban que al aeropuerto llega un coche y su conductor levanta en alto un papel o cartón en el que aparece el nombre de un viajero y se lleva a su destino a quien acaba de bajarse.

No en vano, el propio Marco Antonio Martín señaló recientemente que desde Teletaxi cifran en una veintena los conductores que prestan servicios de transporte de pasajeros de forma ilegal. Una de las principales demandas de los taxistas jerezanos sigue siendo que los agentes de la Policía Local de la ciudad se erijan en policía de transportes en el aeropuerto. Para ello Teletaxi ha solicitado a la Junta de Andalucía que "mediante los inspectores de Tráfico se forme a los profesionales de la seguridad pública para que puedan desempeñar esta faceta de su trabajo".