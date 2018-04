Cines y teatros andaluces rinden hoy homenaje a Prince

La versión restaurada de la película 'Sign o' the times', que recoge las imágenes de un concierto grabado hace 30 años de Prince, llegará hoy a salas de cines de Granada, Jerez, Málaga, Roquetas de Mar, Sevilla y Rincón de la Victoria de la mano de la distribuidora Versión Digital, coincidiendo con el segundo aniversario del fallecimiento del artista. El concierto también se proyectará en más de 60 localidades de toda España. Concretamente, en Andalucía se podrá disfrutar de la proyección en los cines Kinépolis de Granada; en las salas de Yelmo Cines Área Sur de Jerez; en Yelmo cines de Plaza Mayor y Vilalia de Málaga; en las de Yelmo en Roquetas de Mar; en Cinesa Camas de Sevilla y el los cines Yelmo de Rincón de la Victoria. Prince volvió en 1987 al primer plano musical con un doble álbum, grabado prácticamente en solitario, que se convertiría en una de sus grandes obras maestras. Se llamó 'Sign o' the times', y fue lanzado como un álbum en solitario bajo el nombre de Prince. Ese mismo año, convirtió el álbum en una película-concierto que él mismo escribió, protagonizó y dirigió. Así la obra se compone de 84 minutos "explosivos", mostrando el carisma del artista como animador y respaldado por una nueva banda, justo después de disolverse The Revolution. El mítico concierto que forma parte del documental regresa ahora a la gran pantalla para "mostrar el talento inmortal y revolucionario" de Prince.