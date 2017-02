Gomes lleva a Berlín un retrato del Brasil colonial

La Berlinale entró ayer en su recta final con Joaquim, un duro retrato del héroe nacional brasileño 'Tiradentes', que compartió la penúltima jornada a concurso con la poética del aclamado director coreano Hong Sangsoo. El director Marcelo Gomes dejó al festival bajo el impacto de su filme sobre Joaquim José da Silva Xavier, un personaje sobre el que el realizador ve dibujadas las raíces de los desequilibrios del Brasil actual: "Brasil está viviendo una grave crisis democrática", apuntó Gomes, quien además de presentar su película, dejó en la capital alemana un manifiesto firmado por doce cineastas de su país alertando sobre esa situación.

El toque de atención sobre los "males del presente" quedó incluido en la presentación de un filme no exactamente apologético sobre un héroe cuyo nombre quedó inscrito en la historia y que acabó decapitado y descuartizado: "Las estructuras de poder del Brasil colonizado se mantienen en el Brasil actual -insistió Gomes-. La explotación y la crueldad del hombre blanco sobre el negro, la expoliación de la riqueza que se practicó en el siglo XVIII echó raíces en esa sociedad y se perpetúa ahora en forma de corrupción". La dureza de esta propuesta contrastó con la poética On the Beach at Night Alone, de Sangsoo, a quien se esperaba como el más firme rival de Kaurismaki en la lucha por el Oso. Sangsoo vuelve en su filme sobre uno de sus temas preferentes, una larga conversación sobre amor y desamor, a partir del personaje de una actriz desengañada por un hombre casado.