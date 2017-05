Hazanavicius homenajea en Cannes al reinventor del cine, Godard

El director francés Michel Hazanavicius rinde "respetuoso homenaje" al gran reinventor del cine, Jean-Luc Godard, con La redoutable, una comedia centrada en la relación que mantuvo el cineasta con la actriz Anne Wiazemsky a fines de los 60 y que ayer presentó en el Festival de Cannes, donde compite por la Palma de Oro. Hazanavicius (The Artist) dijo que al principio Wiazemsky no estaba muy convencida de llevar al cine su libro Un año ajetreado, en el que relata su relación con Godard, pero cuando el director contó que le había parecido muy divertido, ella accedió. Y en clave de comedia está contada la relación de quien conoció a Godard tras escribirle una carta y se casó con él a los 19 años a pesar de la oposición de su familia conservadora regentada por el exitoso escritor François Mauriac. "Lo que me interesaba no es el gran Jean-Luc, sino el Jean-Luc persona, mi Jean-Luc, una persona divertida y humana. De alguna forma reinventé el personaje centrándome en la parte más divertida", explicó el director, quien cuenta con Louis Garrel para encarnar a un Godard tan genial como cínico y machista, capaz de romper con sus ídolos, sus amistades o familia por sus convicciones.

"Desde que tengo 14 años veo las entrevistas con Godard, he visto todas sus películas e intento ver el cine como él lo vio. Me encanta escuchar lo que dice, lo escucho igual que una canción de Dylan", agregó el actor, a quien le acompañan en el reparto Stacy Martin y la argentina Bérénice Béjo. Garrel contó que tras leer el guion comprendió el juego que proponía Hazanavicius. "Esta película aborda diferentes géneros, con la historia del 68, pero yo quería retratar las cosas de forma más irónica".