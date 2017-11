Palabras escogidas de Cristina Luque

Ya hacía tiempo que buscaba a la escritora que lleva dentro. Un día, por fin, se encontraron. Alguien las presentó. Hasta entonces, vivía en un desierto sin versos, ni canciones... que no viene en los mapas... La jerezana Cristina Luque celebra la vida, cada día, todo el día. Tiene motivos, "a pesar de que todos arrastramos problemas", para sentir "el privilegio de vivir". Emociones, sentimientos, verdades que ha querido dejar por escrito, "porque todo lo escrito queda", compartir con los lectores, o no, de poesía. Por ello, acaba de publicar 'Vida le llaman' (Libros Canto y Cuento'), en una edición muy cuidada, con un color de portada impreciso que alegra y serena el alma de la autora. Un libro que cuenta con las ilustraciones de José Mateos, "que creo que completan bastante la obra y la hacen atractiva de leer", apunta. Trazos que en poco, dicen tanto...

"Siempre me ha gustado la poesía, pero no me he formado bien, digamos, hasta que he estado en los talleres de José Mateos y sus grupos de poesía. Tenía ya unas cuantas cosas recogidas y él me animó a que las reuniera en un libro. Hicimos una selección de poemas que, básicamente, hablan del vitalismo, como se ve en el título, con esa palabra 'vida'", explica Luque. "Hablo de la vida, de la gente -añade- que me he querido y quiero, de la belleza del mundo, de los paisajes que me han impactado, por ejemplo, por mis travesías a vela. Y lo bonito que es todo, porque a mí me encanta el mundo". Con una pincelada de humor, la obra tiene un tono autobiográfico, "es cómo veo yo el mundo, lo que merece la pena y lo que no. Creo que he llegado a un momento de vida en que podía poner todo esto en un libro, el jugo que le he sacado a la vida".

La escritora confiesa que ha tratado de hacer un libro "de la poesía que me gusta, la que se construye con palabras sencillas que tienen ideas grandes detrás. Amor, dolor, miedo a la muerte... Es por lo que pasamos todo el mundo". Lectora de "mucha poesía desde joven", no entiende "cómo a la gente no le gusta más la poesía. En los versos se concentra la esencia de las cosas, se refleja el tiempo en el que vivimos, las cosas que vivimos. Me gusta la poesía porque las palabras están muy escogidas, sacas el jugo de todo, al máximo. Lees algo y te resume tantas cosas si está bien hecho el poema. Como ejercicio interior, la poesía me gusta mucho".

Luque cree que todo el mundo tiene un poeta dentro, "pero no sabe cómo descubrirlo. La poesía a veces es incómoda de leer, pero yo he conseguido llegar a la buena gracias a José Mateos. La buena es la que te hace pensar, la que se parece a cosas que yo siento. Es la que yo quiero conseguir con este libro, así como que la gente no le tenga tanto miedo a la poesía. Estoy muy emocionada y feliz de haberlo escrito". Anotadora 'profesional', se para en cualquier sitio para apuntar sus inspiraciones. "Ya llevo la música de la poesía en la cabeza. A veces me sale algo y yo misma me digo: ¡si esto es un endecasílabo fantástico! Y lo anoto corriendo, en el papel que tenga a mano".

La presentación de la obra será mañana jueves, a las 20,30 horas, en la bodega La Constancia, de González Byass. La autora estará acompañada en la mesa por el editor, José Mateos, y por el tenor jerezano Ismael Jordi. "Ismael es amigo y siempre está dispuesto a echar una mano. Gran artista y mejor persona. Es un lujazo estar acompañada por ambos".