La Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras celebra esta tarde noche, a las 20,30 horas, y en su sede social de calle Consistorio número 13, una nueva sesión pública de su ciclo 'Economía y Sociedad'. En esta ocasión será el ingeniero industrial y máster en Administración de Negocios por ESIC Business School y fundador y presidente del Grupo GED, Enrique Centelles Echevarría, quien dicte la ponencia titulada 'El capital privado y su contribución al desarrollo empresarial español'. Su presentación correrá a cargo del académico de número y vicepresidente de Artes de esta institución, Juan Salido Freyre.

Presidente y fundador del Grupo GED hace 20 años, Enrique Centelles preside las tres sociedades gestoras, así como los Comités de Inversión de todos los Fondos. Ha sido particularmente activo en la captación y en la entrada de una parte significativa de las empresas en cartera de los Fondos. Fue promotor del sector de Capital Riesgo en España a finales de los 70 desde que fuera director de SEFINNOVA, la primera compañía en España del sector. Ha sido presidente de la Asociación Española de Capital Riesgo y durante siete años ha pertenecido a su Junta Directiva. Durante 4 años fue miembro del Consejo de la Asociación Europea de Capital Riesgo (EVCA).

Desde 1988 fue director durante diez años responsable del Grupo de Empresas de Desarrollo de Sepi (INI) compuesto por siete sociedades del Desarrollo Industrial (SODIS) y Enisa mientras perteneció al INI. Sus principales actuaciones se orientaron al saneamiento y puesta en valor de las SODIS, así como el inicio de la venta de las sociedades (Sodican, Sodiga). Fue miembro del Consejo de varias compañías de Capital Riesgo tales como Catalana de Iniciatives, Enisa y Axis. Ha sido Presidente (5 años) de la Agrupación Europea de Sociedades Financieras Regionales.

En el Grupo INI ahora Sepi se incorpora en 1982. Desde el 85 al 88 fue responsable del Gabinete de la Dirección General al cargo de la reestructuración de los sectores Siderúrgico (Acenor hoy Sidenor, Ensidesa, hoy Corporación de la Siderúrgica Integral), Naval (Astilleros Españoles hoy Navantia), Minería (Hunosa), Bienes de Equipo (Ateinsa - La Maquinista hoy Meinfesa/GEC-Alsthom, Babcock&Wilcox, etc.) y Transporte Naval (Elcano y Trasatlántica). Tuvo una posición muy relevante y activa en el proceso de reestructuración y participó en el Consejo de varias de las principales empresas (Astilleros, Hunosa, Ence, etc.). Procede de una familia industrial con participaciones accionariales significativas en sectores diversos (electrodomésticos, fundición de aluminio, textil, etc.) donde ejerció cargos directivos.

Enrique Centelles es Ingeniero Industrial por la Escuela de Madrid del 61 al 68. Licenciado y Máster en Gestión Comercial y Marketing por ESIC del 65 al 69. Curso de Alta Dirección por la EOI (Madrid) - Manchester Business School 1987-1988. El acto de esta tarde noche, en la Real Academia de San Dionisio, será de entrada libre y gratuita hasta completar aforo.