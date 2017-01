Aparece muerto un hombre en Chiclana en extrañas circunstancias

Un hombre, cuya identidad aún no ha sido desvelada, apareció en la tarde de ayer muerto en un domicilio de Chiclana sin que aún se sepan las causas de su fallecimiento, según fuentes de la investigación. Al parecer, se trata de un joven politoxicómano que habitaba en una casa del Callejón de Santa Ana, cerca del instituto Poeta García Gutiérrez, de esta localidad.

La Guardia Civil se personó en el domicilio tras recibir la llamada de una hermana del finado, quien no sabía nada del joven desde hacía varios días. En este sentido, los agentes descubrieron el cadáver del joven en una de las estancias de la casa. Según las citadas fuentes, en la vivienda se apreciaban signos de desorden, si bien no certificaban si se debía a una riña o a la vida desorganizada del fallecido. Así, todavía no está claro si la muerte podría haberse producido por una pelea o una caída, ya que parece ser, que la causa de la muerte se debe a un golpe en la cabeza.

Asimismo, las fuentes indican que el joven era consumidor de drogas y también padecía diabetes, así como que solía reunirse en el referido domicilio con otros toxicómanos. Aunque las investigaciones no descartan que podría haberse producido una muerte en el ámbito doméstico, las pesquisas tampoco dejan de lado que fuese a causa de una contienda con resultado de muerte violenta.

No obstante, la Policía Judicial se desplazó a la vivienda para intentar esclarecer las circunstancias del fallecimiento. En este sentido, los agentes examinaron la vivienda en profundidad con objeto de intentar aclarar las circunstancias de este suceso.

El domicilio donde se produjeron los hechos es una casa baja que se localiza cerca de la ermita de Santa Ana, donde allegados del fallecido acudieron para interesarse por las circunstancias de la muerte del joven. Los agentes de la Guardia Civil que se encargaron ayer de obtener las primeras pistas sobre esta muerte se mostraron cautos y no aportaron dato alguno sobre este suceso, que está siendo investigado. El cadáver del hombre fue trasladado en la tarde de ayer en un furgón funerario hasta el Instituto Anatómico Forense de Cádiz para determinar las causas del fallecimiento.