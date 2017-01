Cádiz levanta en Madrid el telón de su "siglo de oro"

Cádiz llenó ayer de público uno de los salones nobles del Palacio de Linares, donde dicen que mora uno de los más célebres fantasmas de Madrid y que es sede desde hace 25 años de la Casa de América, el consorcio que, como dijo su presidente, Santiago Miralles, trata de que "España mire a América y América mire a España". El escenario, por tanto, parecía el adecuado para un Tricentenario que mira a América y cuyo objetivo es que América mire a Cádiz.

Irene García, presidenta de Diputación, que llevó el hilo conductor del acto, lo dejó caer en su discurso, que conmemoraciones ha habido muchas, "con sus luces y sus sombras, pero ésta queremos que sea la que aproveche las oportunidades, que no sea sólo para el 17". Como había muchos gaditanos entre los asistentes, pudo sonar a que todo eso ya se había escuchado. No hace tanto del Doce, que tenía parecidas intenciones y que incluso trajo a Cádiz una Cumbre Iberoamericana. La reflexión que se han hecho los miembros del equipo de trabajo que, con muy poco tiempo, han querido levantar la conmemoración del "siglo de oro" de Cádiz, como lo bautizó Miralles, es qué hizo que las otras conmemoraciones hubieran dejado tan poco poso.

"Cádiz ha sido grande cuando ha mirado hacia afuera, cuando miraba al mar"

La respuesta, reconocen desde este equipo de trabajo, estaba en la propia conmemoración. La periodista de Canal Sur, Soco López, introdujo a los neófitos en la materia que se estaba tratando. Cádiz celebra la decisión del Rey Felipe V de trasladar la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz. Es decir, si los barcos ya tenían en el puerto de Cádiz su referente de trabajo, llevemos a Cádiz también a los comerciantes con el instrumento administrativo que controla ese tránsito. Y entonces todo cambió en Cádiz. La población se duplicó en poquísimas décadas, cambió la propia fisonomía de la ciudad. 126 torres miradores se conservan aún en Cádiz. Con ellas los comerciantes controlaban la llegada de sus barcos a puerto.

Y Cádiz explicó desde el Palacio de Linares para los que no fueran de Cádiz y que no lo supieran que hay una estatua a Simón Bolívar en Cádiz y una calle Buenos Aires donde no es tan extraño encontrarse a paisanos con guayaberas (quizá ahí se exageró un poco por la emoción del momento) y que se escuchan ritmos de macumba mezclados con los flamencos. Y que, bueno, si La Habana y San Juan de Puerto Rico son almas gemelas de Cádiz no es una casualidad.

Pues entonces esos eran los dos elementos, comercio y América, algo que ya se había esbozado tras el Doce por Teófila Martínez en una idea que a día de hoy no ha dejado de ser eso, una idea.

A eso se debió que no fuera la Historia -ni los actos culturales, ni los fastos- lo que dominara el discurso de Irene García, sino la economía. Porque la presidenta de Diputación no ocultó a los madrileños presentes y los miembros de algunas delegaciones diplomática americanas invitados que Cádiz tiene un problema y es serio. Se llama empleo y se llama pobreza.

García destacó las misiones comerciales que ya se están poniendo en marcha. Cádiz quiere comerciar y quiere hacerlo "con talento y con originalidad, que es algo que no nos falta. La provincia de Cádiz tiene una tasa de desempleo muy importante y no puede permitirse dejar pasar más oportunidades. Y este Tricentenario, que nos traslada a los años más gloriosos de nuestra Historia, que fueron muchos y con muchas cosas que celebrar, nos debe hacer pensar que si pudieron hacerlo ellos, por qué no vamos a poder hacerlo nosotros".

Vendió García a quien quiso escucharla lo que se había conseguido hasta ahora: unidad. Aunque no había ningún miembro, o al menos ninguno destacado que se dejara ver, del gobierno local, sí era curioso ver, como algo novedoso, cómo se sentaban en el mismo salón destacados socialistas con miembros populares, alcaldes de distintos colores, representantes de la Zona Franca. También estaba el presidente de los empresarios de la provincia, Sánchez Rojas, con otro buen grupo de empresarios que representan al medio centenar de firmas que ya se han subido a este carro. Y bendiciendo la nueva apuesta de la provincia por hacer de su Historia un motor del presente uno de los gaditanos más históricos, José Pedro Pérez Llorca, padre de la Constitución del 78.

No es muy fácil vender ilusión después de haber visto tantos trenes pasar y los invitados no gaditanos no pudieron evitar preguntarse por qué tanto énfasis de la conferenciante en el ésta vez tiene que ser. "Queremos crear un espacio para cultivar, no queremos reverdecer ninguna vieja disputa con ninguna ciudad, queremos ir todos juntos en un camino que sea más beneficioso para todos y que una lazos para que se sumen más aliados que nos sirvan para celebrar un tiempo y rescatar lo mejor de él. Cádiz ha sido grande cuando ha mirado hacia afuera, cuando ha mirado al mar". Y ya se sabe las cosquillas que les entran a los madrileños cuando les hablan del mar.