El PP recuperará la Alcaldía de San José del Valle en dos semanas gracias a IU

El Partido Popular (PP) recuperará dentro de dos semanas la Alcaldía de San José del Valle si fructifica la moción de censura que ayer fue firmada y presentada en el Registro del Ayuntamiento vallense por los cinco ediles populares y el único concejal que Izquierda Unida (IU) tiene en esta población jandeña. Si no hay sorpresas en la votación del pleno extraordinario que tendrá lugar el miércoles 27 de este mes, el socialista Antonio González Carretero dejará la Alcaldía a la que llegó en junio de 2015 y será relevado por su predecesor en el cargo, Antonio García Ortega, del PP. Este último ya fue alcalde entre 1999 y 2003 y posteriormente entre 2008 y 2015.

La presentación de esta moción de censura supone una sorpresa a medias ya que esta posibilidad no se venía rumoreando en esta localidad en las últimas semanas, aunque también es cierto que las relaciones entre el alcalde socialista y el concejal de IU, Joaquín Soto Barrera, no habían hecho sino empeorar conforme iba avanzando el mandato corporativo iniciado en junio de 2015. Es más, en las últimas sesiones plenarias no han sido pocas las veces en las que González Carretero ha animado al edil izquierdista a formalizar un acuerdo con el PP que quedó cristalizado en torno a las 14 horas de ayer, cuando se presentó el documento firmado por los seis concejales.

Las negociaciones entre los populares y Joaquín Soto que han desembocado en esa moción de censura se han llevado en el mayor de los secretos, e incluso el edil de IU ni siquiera comunicó su decisión a la dirección provincial de su partido. Los dirigentes del PP de Cádiz, por su parte, sí estaban algo más al tanto, y ayer mismo el secretario provincial de este partido, Antonio Saldaña, se trasladó hasta el municipio vallense para dar su apoyo al grupo de concejales que lidera Antonio García.

El voto del concejal de IU es indispensable para que el día 27 esta moción de censura fructifique. En en el salón de plenos hay empate entre los ediles del PSOE y del PP (cinco por cada partido, aunque los socialistas ganaron las elecciones de 2015) y es el representante izquierdista el que en estos dos años y medio ha tenido el mayor poder de decisión.

Hasta la fecha Joaquín Soto se ha mostrado relativamente equidistante, huyendo de la moción de censura pero también sin cerrar acuerdos claros con el PSOE. A principios de 2016 todo esto provocó represalias contra el concejal izquierdista, llegando al extremo de que unos desconocidos prendieron fuego a su coche, que quedó siniestro total. Ahora Soto sí ha aceptado firmar la moción de censura, aunque desde diversas fuentes se asegura que no entrará a formar parte del nuevo gobierno municipal del PP y que, por lo tanto, se mantendrá en la oposición.

El anuncio de esta moción de censura provocó ayer la reacción de la secretaria provincial del PSOE, Irene García, quien conminó al coordinador provincial de IU y alcalde de Medina Sidonia, Fernando Macías, a "frenar este disparate político expulsando a su concejal en San José del Valle". García recordó también los "pactos vergonzosos" que el PP e IU cerraron años atrás en municipios como Chiclana, Castellar, Jimena o Alcalá de los Gazules.

La de San José del Valle será la primera moción de censura que se debatirá en la comarca de La Janda en 40 años de democracia y la tercera del actual mandato corporativo en la provincia. Hace ahora un año IU relevaba al PSOE en la Alcaldía de Jimena con el apoyo del PP y en noviembre de 2015 eran los socialistas los que arrebatan al PP la Alcaldía de Tarifa con el respaldo de IU y PA. Se da el caso de que hace 17 años y medio que el PP no consigue una Alcaldía en la provincia mediante el procedimiento de una moción de censura. La última vez fue en abril del año 2000 en San Roque, cuando Fernando Palma relevó al desaparecido José Vázquez.