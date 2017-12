"La colaboración ciudadana resulta fundamental para que la ciudad esté limpia"

Eficacia y eficiencia. Con estas dos palabras se puede resumir el espíritu del nuevo contrato de limpieza y recogida de residuos que prestará en El Puerto la empresa FCC durante los próximos cuatro años, cuyo director de zona, Francisco Cifuentes, participó ayer en un desayuno coloquio organizado por el Grupo Joly, en colaboración con FCC y el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, que tuvo como escenario las bodegas de El Cortijo de la localidad portuense.

"Con la actual situación económica hay que hacer eficaz el servicio a un menor coste y gestionar los servicios de forma eficiente. Para eso no hay magia", dijo Cifuentes, recordando que FCC tiene en El Puerto los recursos humanos necesarios, con una plantilla amplia y con experiencia.

Este contrato de limpieza para El Puerto es un reto, porque el pliego de condiciones era muy exigente"

El objetivo de este encuentro era dar a conocer a entidades, colectivos y vecinos de la ciudad el contenido y las principales novedades del nuevo contrato de limpieza de El Puerto. Unas 150 personas acudieron al acto celebrado en las bodegas El Cortijo, a cuya entrada se podían ver dos ejemplares de los nuevos triciclos eléctricos con las que contarán los barrenderos a partir de ahora para desplazarse por la ciudad.

El encargado de conducir el acto fue el periodista y colaborador de Diario de Cádiz Francisco Lambea, quien presentó en primer lugar a Manuel Ramírez Ledesma, director nacional de la Zona II de FCC. Con 30 años de trayectoria en la empresa, Ramírez Ledesma destacó la evolución que ha experimentado el servicio de limpieza urbana gracias a la aplicación de las nuevas tecnologías, señalando que en esta ocasión el contrato suscrito para El Puerto incorpora importantes novedades como la introducción de los vehículos eléctricos.

El siguiente en intervenir fue el alcalde de El Puerto, David de la Encina, quien agradeció la asistencia al desayuno coloquio de una amplia representación ciudadana, con presencia de colectivos de distintos ámbitos de la ciudad como la Federación Local de Asociaciones de Vecinos (Flave), barrios como Los Frailes o Los Milagros y urbanizaciones como Vistahermosa.

También estuvieron presentes en el acto representantes de los trabajadores de FCC, representantes de otras contratas de servicios municipales y titulares de diferentes colectivos y entidades locales de diversos ámbitos.

David de la Encina destacó que FCC es la empresa más importante del país en cuanto a limpieza y recogida de residuos, destacando que en el concurso público celebrado hace escasas fechas la firma ha obtenido 88 de los 100 puntos en juego. El primer edil aseguró que en los próximos cuatro años "se van a mimar las calles de El Puerto" y resumió en pocos puntos las ventajas que supone el nuevo contrato, como la cobertura de todo el término municipal (un total de 160 kilómetros cuadrados), la renovación de prácticamente toda la maquinaria, la adquisición de 500 papeleras y más de 2.000 contenedores y la garantía del mantenimiento del empleo y recuperación de derechos laborales perdidos en los últimos años, así como la obtención de 1.200 jornadas anuales de refuerzo para cuando las necesidades de la ciudad así lo requieran.

El alcalde recordó además que estas mejoras se han conseguido a un precio menor que el del último contrato, con un ahorro anual de 500.000 euros, lo que supondrá cuatro millones de euros a la finalización del contrato.

Tras la intervención del alcalde portuense llegó el turno de la ponencia de Francisco Cifuentes, bajo el título Tecnologías ambientales para una ciudad más sostenible. Cifuentes comenzó reconociendo que "con este contrato nos enfrentamos a un gran reto", para añadir que "el pliego de condiciones para hacerse con este servicio municipal ha sido "muy exigente, ya que había que asumir la limpieza de todo el término y mejorar el contrato anterior". También anunció que los trabajadores del servicio de limpieza recibirán formación específica para poder utilizar de manera útil los avances tecnológicos que se van a poner a su disposición.

El ponente explicó que en este contrato "la forma de optimizar era mejorar la maquinaria y la tecnología, introduciendo avances en los procedimientos". Durante su intervención, Cifuentes se fue apoyando en una serie de imágenes que se iban proyectando en dos pantallas situadas a ambos lados del escenario en las que se veían los instrumentos de los barrenderos a principios del pasado siglo XX, junto a la maquinaria con la última tecnología que como dijo el responsable de FCC "será un referente a nivel nacional".

Una de la principales novedades de esta nueva etapa serán los vehículos sostenibles, ya que como dijo Cifuentes "el futuro es el vehículo eléctrico". Esta tecnología se acaba de incorporar al servicio municipal de limpieza de Rota y ahora llegará a El Puerto. La ventaja de estos vehículos, al margen de que no contaminan, es que no hacen ruido, por lo que se puede trabajar con ellos por la noche sin molestar a los vecinos. También las herramientas necesarias como desbrozadoras o recortadoras serán eléctricas.

Cifuentes explicó que para poder dimensionar el servicio y presentar una buena oferta para el pliego "se midieron todas las calles del municipio, contando alcorques y papeleras, para ver si se podían cumplir los requisitos exigidos. Hemos intentado que cada recorrido cuente con la misma carga de trabajo y que todos los operarios realicen la misma labor, aunque se ha incorporado además el triciclo eléctrico, que reducirá los tiempos muertos en los recorridos. El rendimiento aumentará porque casi todo el servicio estará mecanizado", afirmó.

El responsable de zona de FCC se mostró convencido de que "con esta conjunción de recursos vamos a superar el reto del pliego de condiciones que mejorará la limpieza de la ciudad".

También quiso mandar un mensaje de tranquilidad para la plantilla, señalando que en breve recibirá formación específica para la nueva maquinaria. Los barrenderos llevarán además una PDA que les permitirá estar en comunicación con el resto del equipo y trasladar incidencias en tiempo real.

En cuanto a la transparencia de la gestión, Francisco Cifuentes destacó que se colgarán los servicios en la web y se podrán comunicar incidencias por parte de los vecinos. "El ciudadano tendrá el 100% de la información", dijo. En este sentido, lamentó que "todo el mundo opina de nuestro trabajo y lo critica. Es un trabajo muy complicado porque estás expuesto a muchas miradas", explicó, al tiempo que consideró "fundamental" la colaboración ciudadana. Para ello, dentro del nuevo contrato se incluye la realización de jornadas cívicas en el Centro de Recursos Ambientales. "Nosotros limpiamos las calles, pero sin la colaboración ciudadana el municipio no estará limpio. Si no conseguimos concienciarnos sobre el mantenimiento de la ciudad, todos los medios que pongamos no servirán para nada", recordó.