El juez condena a la ex alcaldesa de Arcos a siete años de inhabilitación

En sus fundamentos, el juez dice que la Junta de Gobierno "carecía de competencias" para dar esas licencias. Y que los condenados "no podían desconocer tal cuestión, pues no habían otorgado otras licencias de ocupación ni se trataba de una Junta celebrada en las primeras fechas del mandato, en las que hubiera podido haber cierto desconocimiento".

Además de Josefa Caro, han sido condenados a siete años de inhabilitación para cargo público los ex ediles socialistas Benito Huertas, Genoveva Medina, Francisca Morales, Rafael Barrios y Fernando Mancheño. Ninguno de ellos forma parte en la actualidad del equipo de gobierno del Partido Socialista en el Ayuntamiento arcense, que dirige Isidoro Gambín. Contra esta sentencia cabe la presentación de un recurso de apelación en el plazo de 10 días. El PSOE anunció ayer que recurrirá para defender la "inocencia" de la ex regidora y los otros concejales.

El Juzgado de los Penal número 1 de Jerez ve probado que la ex regidora y los cinco ediles de su gobierno otorgaron, en una Junta de Gobierno Local celebrada en 2010, hasta ocho licencias de ocupación a propietarios de unos terrenos no urbanizables, en el marco de la construcción de un vial para la ejecución de una avenida en el municipio arcense. El juez absuelve de este delito al que fuera delegado municipal de Urbanismo por aquella época, el socialista Joaquín Macías, que no asistió aquel día a la mencionada Junta de Gobierno, con lo que "no ha resultado probado que la propuesta para la concesión de las licencias de primera ocupación fueran realizadas por él".

La ex alcaldesa de Arcos, Josefa Caro (PSOE), y otros cinco ex ediles que formaron parte de su equipo de gobierno durante el mandato de 2007 a 2011 han sido todos condenados por un delito contra la ordenación del territorio a siete años de inhabilitación para ejercer como cargo público de concejal y a una multa de doce meses a razón de dos euros por día.

El PSOE recurrirá la sentencia

La parlamentaria y secretaria de organización del PSOE de Cádiz, Araceli Maese, mostró ayer su respeto hacia la sentencia, si bien aseguró que "no la comparte en absoluto". Hizo hincapié en que "no estamos hablando de corrupción política, pues el juez ha desestimado la prevaricación y la malversación de fondos públicos como en un principio sostenía la acusación particular ejercida por el PP". Y adelantó que el PSOE recurrirá la sentencia. Maese subrayó además "la incoherencia política de los populares, ya que los miembros del equipo de gobierno de PP-Aipro inauguraron la obra que habían denunciado". Por su parte, el vicesecretario del PP de Cádiz, Jorge Vázquez, exige a Irene García que dé explicaciones políticas por lo ocurrido en Arcos. "Queremos saber qué medidas va a tomar el Partido Socialista que tanto presume de gestión honesta y transparente después de que casi la totalidad de los ex concejales de Arcos y su ex alcaldesa hayan sido condenados". Añadió: "Espero que la secretaria general del PSOE, Irene García, deje de darse golpes de pecho y hacer brindis al sol como ya hizo con el tema de Rota". El subdelegado del Gobierno, Agustín Muñoz, señaló que "cuando uno asume un cargo tiene que actuar con la mayor responsabilidad y escrúpulo".