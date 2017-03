El consejero de Salud asegura que nunca se han cerrado recursos en vacaciones

El consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Aquilino Alonso, aseguró ayer que no se van a cerrar recursos sanitarios en la provincia de Cádiz en periodos vacacionales y que nunca se han cerrado. Alonso insistió en estas declaraciones ante la perplejidad de los periodistas a los que atendió antes de inaugurar un congreso sobre traumatología y ortopedia en el Parador Hotel Atlántico de Cádiz.

Al ser preguntado sobre el compromiso adquirido esta misma semana por los responsables del SAS en Cádiz con la Marea Blanca Gaditana de no cerrar recursos sanitarios en la provincia en vacaciones, Aquilino Alonso contestó: "Ya hemos dicho muchas veces que nosotros no cerramos ningún hospital y eso es evidente. En verano tampoco cerramos ningún centro", dijo, olvidándose de la clausura de centros de especialidades como el de Vargas Ponce de la capital gaditana y de los centros de salud por las tardes. En este sentido, declaró que "lo que sucede en verano es que tenemos una menor ocupación". Ante la insistencia de los medios de comunicación, respondió: "Vuelvo a repetir. No vamos a cerrar recursos, nunca los hemos cerrado".

Señaló que el compromiso que se ha adquirido con la Marea Blanca Gaditana y otras plataformas ciudadanas de distintas provincias es "garantizar que la atención sanitaria durante el verano será la adecuada a las necesidades y, por tanto, revisaremos con ellos todo el plan de actuación en verano".

Respecto a la próxima Semana Santa y el resto de vacaciones, indicó que se garantizará la atención sanitaria "con los recursos necesarios, teniendo en cuenta que hay especialidades donde no hay personal en paro y la gente tiene derecho a cogerse vacaciones. Eso se lo hemos comentado a la gente de la Marea y lo ha entendido perfectamente porque saben que es una realidad".

Estas declaraciones contrastan con las realizadas por el portavoz de la Marea Blanca Gaditana, Antonio Vergara, quien aseguró que había defendido ante los responsables del SAS en Cádiz que "el derecho a las vacaciones del personal no puede suponer un deterioro del sistema".