Una iniciativa sobre El Retín enfrenta a PSOE y Podemos

El PSOE logró sacar adelante, con el respaldo de la mayoría de los grupos políticos en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, la iniciativa debatida anteayer en la que se pedía al Gobierno una "estrategia global" para solucionar los problemas derivados de la servidumbre militar de Barbate a consecuencia del Campo de Adiestramiento de la Sierra de El Retín.

Los diputados del PSOE por Cádiz Salvador de la Encina y Miriam Alconchel, que defendieron la postura de los socialistas, agradecieron el respaldo de los grupos del PP y Ciudadanos en un debate que fue presenciado por representantes de la Plataforma Recuperemos el Retín, que se desplazaron hasta Madrid para seguir las negociaciones en torno a las dos iniciativas que sobre el mismo asunto estaban incluidas en el orden del día. La otra, presentada por Podemos, fue rechazada.

La del PSOE, según explicó ese partido, "recoge una solución integral para la situación de servidumbre militar que afecta a más del 80% del municipio gaditano" y "ha sido consensuada de principio a fin con los representantes de la Plataforma", que agrupa a 22 colectivos de la localidad.

"El PSOE ha sido mera correa de transmisión del colectivo, que ha venido trabajando duro durante el último mes en el texto mientras que Podemos ha elaborado una iniciativa al margen de las demandas del colectivo, luego es lógico que reciba el rechazo", dijo Salvador de la Encina.

"La iniciativa del PSOE", añadió, "es más ambiciosa que plantear solo compensaciones por servidumbres militares como las que el Gobierno socialista ya concedió a Barbate junto a San Fernando y a Rota entre los años 2006 y 2010, lo único que pedía la iniciativa de Podemos".

El portavoz de Unidos Podemos (UP) en la Comisión de Defensa, Juan Antonio Delgado, considera, por el contrario, que la proposición no de ley resultante es "un brindis al sol" que "no deja nada claro" y que "lo único que garantiza es un titular y una foto al diputado del PSOE Salvador de la Encina", pues "lo único que propone es un estudio que, además, tienen un año para hacer".

Delgado explicó que "el PP exigió al PSOE recortar, descafeinar y desnaturalizar" su iniciativa como condición para apoyarla y que el PSOE aceptó para que Podemos no se apuntara ese tanto con una propuesta "justa, coherente y necesaria".

"Se ha puesto de manifiesto nuevamente", dijo el diputado de Podemos, "que el tripartito existe, que no es un espejismo. El PSOE ha demostrado que lo que quería no era que saliera su iniciativa, sino que no saliera la de Podemos".