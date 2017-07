Una ojeada al Diario de siempre

Nuestra historia es Cádiz, porque el Diario está grabado con tinta en el ADN de muchas generaciones de gaditanos a los que ha contado las cosas de su provincia y de todo lo que ocurre lejos de ella transitando a lo largo de tres siglos. Todo aquel que quiera conocer el origen, la evolución y hasta echar un vistazo al futuro del Diario de Cádiz no tiene más que acercarse a la exposición que con motivo de su 150 aniversario se inauguró la noche del martes en el Museo Litográfico, en las bóvedas del baluarte de San Roque, junto a las mismísimas Puertas de Tierra, emblema de ese Cádiz que no se rinde.

Con la presencia de abundantes personalidades, entre ellas Manuel Jiménez Barrios, vicepresidente de la Junta de Andalucía; José María González, alcalde de Cádiz; o Patricia Cavada, alcaldesa de San Fernando, así como de concejales y representantes de otros muchos ámbitos socioculturales, el patio de la antigua Casa del Niño Jesús sirvió de escenario ideal para poner a los invitados en antecedentes. José Antonio Hidalgo, director adjunto del Diario y comisario de la muestra, fue el primero en tomar la palabra para explicar de forma somera lo que los visitantes encontrarán cuando se adentren en una exposición que recorre el nacimiento y la forja del Diario, de la familia Joly, fundadora de un grupo de comunicación asentado en toda la región hoy día y que mira al futuro con decisión ante los retos que suponen el avance de las nuevas tecnologías.

Tras el acto inaugural los invitados pudieron recorrer las bóvedas del Museo Litográfico

Hidalgo recordó que hace diez años el Diario ya organizó una exposición para conmemorar su 140 aniversario, y que en esta ocasión la nueva muestra, bajo el título Nuestra historia es Cádiz, pretende mostrar a los visitantes "como es un periódico por dentro y como ha evolucionado el periodismo y la forma de hacer los periódicos en estos 150 años".

El director adjunto del Diario recordó lo que el fundador, Federico Joly Velasco, expuso en el editorial de aquel primer número lejano de un 16 de junio de 1867, cuando defendió la necesidad de crear un periódico "con carácter, independiente y siempre dispuesto a defender los intereses de los gaditanos". "Y como nexo de unión en esta larga historia figura el apellido Joly, que más allá de ser unos empresarios que montan un periódico, han funcionado desde el principio como editores de prensa, con lo que ello supone de estar día a día en lo que pasa no sólo en su empresa sino en la vida social de Cádiz y de toda Andalucía". Para Hidalgo, si la independencia ha sido clave para la supervivencia del Diario en estos 150 años, "el contar con una familia volcada en el periódico ha sido para mí la otra pata esencial para alcanzar esta larga vida, y convertirnos así, con orgullo para todos nosotros, en la empresa de comunicación más antigua de España y una de las más antiguas de Europa".

Agradeció Hidalgo el apoyo para poner en pie la exposición de las diferentes secciones que conforman el Diario, así como del Ayuntamiento, con su alcalde a la cabeza, la concejala de Cultura, Eva Tubío, y los técnicos del Museo Litográfico.

Acabó su intervención el comisario de la muestra con un deseo, el de no parar hasta conseguir que todas las bóvedas de San Roque "se conviertan en el Museo de la Prensa".

A continuación fue el alcalde, José María González, quien tomó la palabra para destacar que tras sus 150 años de historia "el Diario se ha adentrado tanto en el ADN de la ciudad de Cádiz que casi forma parte de ella, uno no se concibe sin el otro".

González destacó lo acertado del lema escogido para englobar la efeméride, Nuestra historia es Cádiz. "No se podía haber escogido un titular mejor porque habéis sido durante este tiempo la voz de una ciudad, sus ojos y el verbo de alguna manera de Cádiz". "Se decía que lo que no salía en el Diario de Cádiz no existía, que no era verdad, por tanto vosotros habéis construido día a día, portada a portada, crónica a crónica, un trocito muy importante de la historia de esta tierra".

El alcalde destacó la evolución del Diario, que ha ido de la mano del viaje hacia la modernidad de esta provincia anclada en el Sur, un tiempo en el que "esta empresa familiar se ha ido adaptando desde la imprenta a la digitalización, de la máquina de escribir al ordenador, de los envíos de noticias y fotografías en autobús al correo electrónico".

Y resaltó el alcalde que, en estos tiempos que corren de la inmediatez, donde la red es recorrida por noticias supersónicas sin descanso, el Diario mantenga como principal carta de presentación el papel. "Mientras que muchos grupos optan por dedicarse únicamente a la información digital, el Diario de Cádiz sigue apostando de forma clara, y por qué no decirlo, también de forma valiente, por el periodismo en papel. Algo que tenemos que agradecer a los que nos gusta ese tacto".

"Hoy es un día para mirar a la historia pero también quiero recordar una cita que repetí hace no mucho tiempo: el Diario de Cádiz no es pasado, porque el Diario de Cádiz es futuro".

El último en tomar la palabra antes de que los invitados procedieran a recorrer la muestra fue el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, que reconoció encontrarse "como en casa" entre tantas caras conocidas.

"En estos 150 años el Diario nos ha ido acompañando en muchos acontecimientos a la perfección desde una empresa familiar, con todas las dificultades que esto entraña y en un mundo tan competitivo como es el de la comunicación, que se ha revolucionado últimamente". Por ello considera Jiménez Barrios que es de "agradecer" el esfuerzo del grupo, "de Pepe Joly y su gente, que haya sostenido este grupo familiar y ponerlo al servicio no sólo de Cádiz y su provincia sino de expandirlo por toda Andalucía. Es de valentía hacer que un grupo de Cádiz sea capaz de asentarse en otras provincias y además con la dignidad que lo hace es para ponerlo de manifiesto".

Agradeció además la profesionalidad de los periodistas que a lo largo de estos años "han sido capaces de comprender que aquí tenían su casa. Todos ellos han hecho un periódico de calidad".

Habló el vicepresidente del ejercicio de control que los medios llevan a cabo sobre los políticos, "para comprobar si se corresponde lo dicho con lo hecho, y qué mejor testimonio que el que hacen periódicos del Grupo Joly".

Por último felicitó al Diario por este cumpleaños y le animó a continuar luchando en este mundo "en el que los medios digitales han revolucionado el mundo de la comunicación. Creo que eso hay que reconducirlo para seguir disfrutando de periódicos como los del Grupo Joly, comprándolos en papel. Aunque sé que voy contra corriente, la satisfacción que da un domingo por la mañana leer el Diario con un café no nos la quita nadie".

