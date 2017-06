La presidenta de la Diputación recalca la "búsqueda constante de compañeros de viaje"

Irene García enfatizó que no se conforma "porque todavía hay muchas cosas por hacer". "Somos conscientes de que hay que redoblar los esfuerzos", añadió.

Según la líder del PSOE gaditano, ha sido fruto de una "nueva forma de gobernar que entiende que hay que buscar un liderazgo compartido" y eso ha tenido su reflejo en foros de debate, en la creación de consejo estables de participación y abriendo la puerta a todos los sectores estratégicos. "Esta casa ha estado abierta para convertirse en el marco ideal para liderar desde la unidad", afirmó. García se congratuló de que el Consejo de Alcaldías, que acumula ya más de un decena de encuentros, se haya convertido en un foro "serio" más allá de "la foto del primer día" o que con las organizaciones empresariales se esté llevando a cabo un plan estratégico a largo plazo para el emprendimiento y el empleo. Éste se une a los 12,5 millones de los planes de cooperación local o el Invierte con contrataciones directas. "Desde el principio no hemos dejado de mirar para otro lado en el tema del desempleo y hemos puesto nuestro granito de arena desde distintos frentes", aseguró.

"Ningún miembro del gobierno ha buscado excusas"

García hizo hincapié en que "ningún responsable de este gobierno ha buscado excusas o ha puesto obstáculos para trabajar por el crecimiento de la provincia". La socialista recalcó que desde su equipo "se ha desechado cualquier tipo de mensaje que dijera que no íbamos a actuar en determinadas materias fundamentales" y "no se ha escuchado decir a nadie que el turismo, la cultura y el deporte no eran competencia de la Diputación", en clara referencia a una de las primeras declaraciones que hizo a su llegada el anterior presidente José Loaiza (PP). "Hemos respondido a todas las competencias encomendadas legalmente y nos hemos puesto a trabajar en todas aquellas iniciativas que hemos considerado una oportunidad para la provincia".