Agu es seria duda y Dani Hedrera, a la selección andaluza

El Xerez CD encara la recta final de la preparación de su partido de mañana, a partir de las once y media, en la Ciudad Deportiva del Decano frente al Atlético Onubense. La principal duda de Vicente Vargas es la del centrocampista Agu, que arrastra molestias debido a un fuerte golpe que sufrió en el entrenamiento del pasado miércoles. El jueves no entrenó, los médicos le han recomendado reposo y es más que probable que los técnicos no fuercen para evitar que sus molestias vayan a más.

Vargas, de todos modos, tiene claro que no va a realizar demasiados cambios en el once titular respecto a los que viene utilizando en las últimas jornadas. Resalta que "soy un entrenador al que le gusta hacer muy poquitos cambios. Al inicio de temporada es cierto que retoqué más el equipo porque no ganábamos y no encontrábamos que esos jugadores que alineaba estuviesen en su mejor momento de forma. Si en estas tres jornadas hemos encontrado ese grupo que está funcionando, no hay que tocar nada. Hay que seguir en esta línea, ojalá tengamos que hacer pocos cambios, eso significaría que el equipo sigue funcionando".

Por último, apuntar que Paco Chaparro ha convocado al defensa xerecista Dani Hedrera para un entrenamiento con la selección andaluza el próximo martes en Sevilla.