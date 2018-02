El Industrial decide hoy

El Xerez Club Deportivo quiere a Juan Pedro Ramos como nuevo entrenador y Juan Pedro Ramos quiere ser el nuevo entrenador del Xerez Club Deportivo. Pero, al igual que la semana pasada cuando el XCD intentó fichar a Jesús Mendoza, El Pirata tiene contrato en vigor, en su caso con el Jerez Industrial, y es necesario un acuerdo para que el club blanquiazul ceda los derechos federativos del entrenador.

El club xerecista ya se encontró con la negativa del Antoniano por Jesús Mendoza. Sin embargo, con el Jerez Industrial la puerta no está cerrada. Su presidente, Pedro Garrido, aseguró ayer a este medio que en principio la idea es que Juan Pedro siga al frente del equipo industrialista, pero si tanto el Xerez CD como el técnico insisten tendrá que asumir una negociación en la que el club de la copa y la venencia pedirá una compensación.

Además de su pasado como jugador del XCD, Juan Pedro fue director deportivo hace 3 años

El Xerez CD entabló ayer el primer contacto con el Jerez Industrial, encontrándose con una negativa porque El Pirata está al frente de un proyecto deportivo que tiene como objetivo el ascenso y prescindir ahora de su trabajo chocaría con los intereses de la entidad. A su vez, el técnico ha comunicado al Jerez Industrial que le deje marchar al Xerez CD porque profesionalmente es un salto a Tercera División, donde ya entrenó al Arcos.

Ante todos estos acontecimientos, la junta directiva del Jerez Industrial tiene previsto celebrar una reunión esta tarde para tratar el asunto. Sobre la mesa estarán todas las opciones posibles: no permitirle la salida, intentar convencerle de que siga (lo que parece improbable) o bien aceptar su deseo de marcharse al XCD y, llegado este caso, mantener a Julio Pineda al frente del equipo o bien buscar un nuevo entrenador. La pelota está en el tejado industrialista.

Al presidente del Jerez Industrial, Pedro Garrido, no le ha cogido por sorpresa el interés del Xerez porque "después de ver lo que pasó con el Antoniano y Mendoza lo intuí porque Juan Pedro tiene un pasado xerecista". No obstante aseguró que "tenemos un proyecto y no es fácil tomar una decisión tan a la ligera. Confiamos en Juan Pedro, entendemos que está contento en el club y esperamos que lo reconsidere y sea leal al proyecto que firmó".

Garrido reconoce que Juan Pedro le ha pedido que negocie con el Xerez CD porque su deseo es aprovechar esta oportunidad pero señala que "se debe al Jerez Industrial y el domingo tenemos un partido muy importante. También hay que mirar eso. Tiene contrato hasta el 30 de mayo y a partir de ahí es libre de hacer lo que quiera. Pero ahora estamos donde estamos, metidos en 'play off' y tenemos muchas ilusiones en lograrlo y también tiene que pensar cómo deja ahora en la estacada a todos de la noche a la mañana por mucha oferta que le seduzca. También los hay que han rechazado ofertas por fidelidad a lo firmado. Le he pedido que todo eso lo valore".

No obstante lo anterior, reconoce que "si al final sigue insistiendo en querer marcharse, el Xerez Deportivo tendría que negociar con el Jerez Industrial y la salida no sería gratuita, tendríamos un perjuicio importante al perder a nuestro entrenador. Una salida así como así no sería, tendríamos que obtener algún tipo de compensación que nos satisfaga para poder dar el sí".

Una de las opciones planteadas por el propio Juan Pedro sería que Julio Pineda, su actual segundo, pasara a ser el máximo responsable del Jerez Industrial, una posibilidad más que se tratará en la junta directiva de esta tarde.