"Puede ser un punto de inflexión y autoestima"

Una de las sorpresas en la alineación fue Chato en el lateral y Guerrero en el banquillo. El técnico jerezano explicó que "son jugadores de la plantilla, Chato está en un gran momento, lo ha demostrado, ha estado espectacular. Guerrero no ha salido del equipo porque lo estuviera haciendo mal, simplemente que hay jugadores que aprietan en ciertos puestos y también hay que darles su sitio para que de verdad se sientan jugadores. Se le ha dado a Chato porque su trabajao desde que llegó aquí ha sido en silencio, no ha tenido ninguna queja y creía que se merecía una oportunidad después de que la semana pasada en su pueblo natal no pudiera jugar ni un minuto. Chato ha cumplido y después Guerrero ha demostrado el jugador que es, haciendo unos 40 minutos espectaculares".

Rafa Navarro · Entrenador del At. Espeleño

Para Rafa Navarro, entrenador del Espeleño, “el resultado es demasiado abultado para los méritos de uno y otro, hemos concedido demasiado en defensa. Nos han lastrado mucho los tres goles del primer tiempo, en el segundo no hemos salido con la tensión necesaria en defensa, luego hemos tenido varias ocasiones pero si no las metes... Me voy descontento con el tema defensivo porque creo que hemos concedido demasiado sin que el rival nos haya apretado en demasía. hemos regalado demasiado y no hemos tenido fortuna de cara al gol. El Xerez es un equipo que tiene cosas arriba pero en defensa también hemos visto que regala mucho, lo que pasa es que nosotros no hemos estado afortunados de cara al gol. Tiene un buen equipo pero le pasa más o menos como a nosotros”