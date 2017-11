El XCD, obligado a mejorar la imagen ante el Sevilla C

El Xerez Deportivo, después de la derrota encajada el miércoles ante el colista Castilleja por 2-1 tras ir ganando 0-1 desde el primer minuto, está obligado a levantarse y puntuar frente a un Sevilla C que aterrizará esta tarde en La Barca para cerrar una semana en la que ha ejercido de filial imprevisible. Los jugadores de Paco Gallardo y Carlos Marchena superaron en el Nuevo Mirador al entonces líder Algeciras por 1-2 y en el choque intersemanal cayeron de forma estrepitosa en su campo ante la Lebrijana por 1-4 en la Ciudad Deportiva.

Con tres partidos en ocho días, ambos conjuntos esperan cerrar el ciclo con una victoria que les permita sumar para afianzarse en la búsqueda de sus respectivos objetivos. Los azulinos necesitan seguir fuertes en La Barca para huir de la zona comprometida de la clasificación, ya que en estos momentos ocupan la decimocuarta plaza con 14 puntos, los mismos que el Utrera y el Alcalá, y los blancos para afianzarse en la zona de fase de ascenso a Segunda División B. Pese al último revés, son cuartos con 24 puntos, siete más que el Deportivo.

Los blancos, con las bajas de José Luis, Fraile, Álvaro, Camacho y Trabazo en La Barca

La imagen que ofreció el XCD en el Antonio Almendro ante un equipo que sólo había ganado un partido desde que arrancó la competición y fue el primero no fue la esperada ni la deseada y o recupera sus señas de identidad o le va a tocar sufrir demasiado.

Al Deportivo, además, en una semana con mucha carga de trabajo por los tres enfrentamientos, le han pasado factura las bajas de hombres importantes tanto en la defensa como en la medular. A la vez, Vargas perdió a Borrego, Guerrero e Israel, tres futbolistas decisivos para el engranaje defensivo de los azulinos.

Para la cita de esta tarde, el técnico recibió buenas noticias en la última sesión de entrenamientos. Guerrero, que no estuvo en Castilleja, es alta, lo mismo que Albino, con lo que ya tiene más efectivos para poder realizar alguna que otra rotación y para completar la convocatoria. Zamora, Borrego y el capitán Israel continúan fuera.

La lista de convocados facilitada por Vargas la integran Álex García, José Ángel, Gonzalo, Guerrero, David Polaco, Dani Hedrera, 'Chino' Quirós, Javi, Alberto, Agu, David Narváez, Pedro Carrión, Guille, Albino, Juanito Benítez y José Vega.

En cuanto al once, Ángel, titular la pasada jornada en el centro de la zaga no está en la lista, ni tampoco Chato, que salió en el lateral izquierdo. Guerrero volverá al once y la duda que no ha despejado el entrenador es si le colocará en la izquierda o de central junto a Dani Hedrera, con lo que 'Chino' Quirós podría tener opciones. En las bandas, tanto Benítez como Vega apuntan a titulares pero podría haber igualmente novedades. En punta, Guille estará en el banquillo esperando disfrutar de sus primeros minutos como nuevo jugador azulino.

Mientras, el Sevilla C también llega a La Barca con dudas y numerosas bajas. Gallardo, en una semana en la que ha hecho rotaciones, no puede contar ni con Camacho ni Trabazo, ambos sancionados, y tampoco podrán medirse al Deportivo los lesionados José Luis, Álvaro y Fraile. Con tantas ausencias, los preparadores del segundo filial blanco tendrán que variar el once.