El Xerez CD espera que prosperen sus alegaciones

El Xerez CD anunciaba el mismo domingo, poco después de acabar el partido, que enviaría al Comité de Competición alegaciones al acta de Soteras Martínez con imágenes para demostrar "los graves errores cometidos por el colegiado". Más complicado va a tener el Deportivo la defensa de Albertito Gil, expulsado por decirle al árbitro "me cago en tu puta madre" y habrá que ver cómo calibra Competición las tarjetas a los hermanos Gómez Romero: Rubén fue amonestado por decirle al colegiado "qué malo eres colega, te has cargado el partido", mientras que su hermano Javi vio la amarilla por dirigirse al colegiado en los siguientes términos: "Vaya la que has liado, fatal, malísimo, te has lucido".

La intención del Deportivo no es otra que aminorar el posible castigo que pueda recibir por parte de Competición, y a tal efecto ha enviado al Comité el vídeo con las imágenes de las jugadas reclamadas, además de solicitar la apertura de expediente a Soteras Martínez al entender que el colegiado merece castigo.

Por otra parte, el Deportivo ya está montando el desplazamiento a Almodóvar del Río para acompañar al equipo de Vicente Vargas, choque fijado el sábado a las 18:30 horas. Afición Xerecista y la peña xerecista La Asunción organizan el desplazamiento en autobús a la localidad cordobesa al precio de 20 euros (entrada más autocar) y los aficionados interesados pueden informarse o reservar plazas llamando al teléfono 607 675427.