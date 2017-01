El concurso de Israel y Juanito Benítez mañana, muy difícil

El concurso tanto de Israel Durán como de Juanito Benítez en el compromiso de mañana ante el Xerez DFC es complicadísimo. Los dos futbolistas continúan sin ejercitarse junto al resto de sus compañeros y aún arrastran problemas, por lo que Vicente Vargas no se muestra demasiado optimista y cree que no podrá contar ni con el centrocampista, con problemas en los gemelos, ni con el atacante, que sufre una elongación en el sóleo de su pierna izquierda.

El entrenador xerecista afirma sobre estas dos posibles ausencias que "son dos jugadores muy importantes para nosotros, me hubiese gustado que estuvieran al cien por cien para utilizarlos pero los dos pero lo tienen difícil, creo que no van a estar, aunque vamos a esperar un poco más. Israel lleva dos semanas parado porque se resintió de sus molestias en el gemelo a principios de mes, se probó la pasada semana antes del partido frente al Cádiz B, no pudo jugar y no ha hecho casi nada. El caso de Juanito Benítez es parecido. Le tuvimos que cambiar en La Barca con el Cádiz por un problema en el sóleo, se está tratando con los fisios, él quiere estar pero no ha entrenado y es complicado, no podemos forzar para que esté luego parado más tiempo del deseado. Lleva pocos días de tratamiento y a ver cómo responde en las próximas horas".

Así, el preparador xerecista avisa que "para este partido no voy a hacer lista de convocados, todos los jugadores estarán citados y en el mismo campo, una vez que sepa si Juanito e Israel puede estar o no, haré finalmente los descartes y me quedaré con los dieciséis convocados ".